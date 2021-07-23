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Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации

Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации

Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации", - сказал он.

Министр уточнил, что вакцина "Спутник Лайт" для повторной вакцинации подходит хорошо.

"Для повторной вакцинации она может быть рекомендована. И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - отметил Мурашко.

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По материалам: uposters.ru

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