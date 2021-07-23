На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре цифрового образования «IT-куб»

Влада Некрасова

На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает портал Ипатовского района Ставропольского края.

За время работы центра по основным программам прошли обучение свыше 860 школьников. В учреждении обучают по направлениям : «Основы алгоритмики и логики», «Программирование роботов», «Системное администрирование»,«Кибергигиена и работа с большими данными», «Разработка VR/AR приложений»,«Мобильная разработка» и «Программирование на Python».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.