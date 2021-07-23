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На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века

На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века

Монетный клад раннехристианского времени обнаружили археологи во время раскопок в Фанагории: амфора с 80 медными статерами была найдена в слое пожара VI века, сообщает Институт археологии РАН. Как полагают исследователи, пожар, уничтоживший значительную часть города, в том числе и раннехристианскую базилику, мог быть связан с нападением гуннов или тюрок на города Боспора. «Редкая находка, сделанная археологами в июле нынешнего года, связана с драматической и таинственной страницей истории средневековой Фанагории — столицы одной из самых ранних христианских епархий на территории России», — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов.

Третий сезон Фанагорийская экспедиция ИА РАН исследует слой городского пожара VI века. В огне погибли жилые дома, винодельни, общественные здания, а большое количество золы, сажи, фрагментов сгоревших деревянных перекрытий зданий, битой посуды и остатков обгоревшего зерна в амфорах говорят о значительных масштабах катастрофы. Среди находок, связанных с этим событием, — разбитые мраморная столешница и купель для крещения, которые свидетельствуют о разрушении существовавшей поблизости раннехристианской базилики. В предыдущие годы в слое пожара была найдена золотая монета византийского императора Юстиниана I (527‒565 гг.). Она позволила установить дату катастрофы: вторая и третья треть VI века. Недалеко от этой находки в слое пожарища и был найден клад медных монет сезона 2021 года.

«Сам контекст его находки говорит о чрезвычайных обстоятельствах, при которых он был спрятан, о внезапном нападении врагов. В спешке житель Фанагории спрятал узелок с 80 монетами в подвернувшееся под руку горло старой разбитой амфоры и присыпал ямку землей. Такие же события происходили и в других местах. Так, например, в соседнем городе Кепы хозяин одного из домов успел спрятать клад в очаге, но сам был убит стрелой около него. А на поселении "Волна 1" клад золота был завернут в тряпку и сброшен в хозяйственную яму, его хозяин успел часть монет сунуть под камень, другую — просыпал на полу дома. В городе Китей, на противоположной стороне Керченского пролива, клад статеров спрятали в домашней печке», — рассказал Владимир Кузнецов.

Как пояснил ученый, по составу клада можно определить, какие деньги были в ходу на внутреннем рынке Боспора в VI веке. Это медные статеры боспорских царей конца III — первой половины IV века. Последний выпуск боспорской монеты был осуществлен в 341 году, позже деньги на Боспоре не чеканились. Однако огромная масса статеров из дешевого медно-свинцового сплава продолжала обращаться на Боспоре еще несколько столетий. Роль «дорогих» денег играло византийское золото: именно поэтому клад медных монет и солид Юстиниана Ι найдены почти рядом.

Как полагают исследователи, уникальные находки связаны с бурными историческими событиями на Боспоре в VI веке, когда боспорские города добровольно вошли в состав Византийской империи. Переход Боспора из-под власти кочевников-гуннов под власть Византии произошел при императоре Юстине I в 518‒527 годах. Возможно, именно с этим событием связано и первое упоминание епископской кафедры в Фанагории в 519 году: фанагорийский епископ Иоанн поставил свою подпись под документами патриаршего Синода в Константинополе, которому непосредственно подчинялась Фанагорийская епархия. Византийский писатель Прокопий Кесарийский отмечал, что варварами, «жившими в соседних землях», были «взяты и разрушены до основания» Кепы и Фанагория. С этими событиями принято связывать один из двух пожаров VI века, cледы которых археологи выявили в Фанагории.

Одни исследователи связывают события, описанные Прокопием Кесарийским, с кочевниками-гуннами. Они разгромили в городе византийский гарнизон и убили военачальника (трибуна). На рубеже 520-х и 530-х годов император Юстиниан I оправил наемную армию, усиленную готами, во главе с комитом Иоанном. Город Боспор (Керчь) был возвращен под власть Византии. Возможно, тогда же (или чуть позже) под власть Византии вернулись Кепы и Фанагория.
По другой версии, разрушение городов Кепы и Фанагория, о котором сообщает Прокопий Кесарийский, произошло уже в середине VI века, когда к Азиатскому Боспору подошли авары, бежавшие под натиском тюрок: сообщение об этом событии встречается в «Церковной Истории» Евагрия Схоластика. Сами же тюрки появляются на Боспоре в 570-х годах.

В Фанагории, как и в других боспорских городах, археологи обнаружили два слоя пожаров VI века. Первый, ранний слой пожарища, в котором найдены снаряды от метательных машин, свидетельствует, что в первой половине VI века Фанагория подверглась разгрому и разрушению. Эти события связывают с восстанием против Византии ее вассала — гуннского вождя Горда (Грода) в 528 или 534 году. Второй слой пожара в Фанагории датируют концом VI века и связывают с событиями 576 года — походом тюрок на Боспор, когда пострадала большая часть крепостей и малых городов Керченского и Таманского полуостровов.

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По материалам: polit.ru

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