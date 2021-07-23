Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие

Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие

Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок сериала по роману "Анна Каренина" Льва Толстого, а также раскрыл актерский состав.

Проект "Анна К" — это совместное творение Netflix и российской кинокомпании 1-2-3 Production. Ранее уже было объявлено, что роль Анны Карениной в сериале досталась Светлане Ходченковой, а сегодня стриминговый сервис анонсировал имена и других актеров из каста. Так, экранного мужа Светланы Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, Юля Александрова предстанет в образе Дарьи Облонской, а звезда прошедших Канн-2021 Юра Борисов сыграет Константина Левина.


Каст сериала "Анна К"

В проекте также задействованы Гоша Куценко (он сыграет Степана Облонского), Александр Цыпкин (писатель и публицист перевоплотится в Сергея Кознышева), Татьяна Догилева (ей досталась роль Агафьи Михайловны) и Дарья Верещагина (в кадре она появится в образе Екатерины Щербацкой).

При этом имя актера, который исполнит роль любовника Анны Карениной Алексея Вронского, пока держится создателями сериала в секрете.

Для нас большая честь начать работу над первым российским сериалом для Netflix. Очень волнительно осваивать производство в новом и захватывающем для нас регионе. Мы надеемся, что наш новый проект понравится зрителям во всем мире. Мы объединили усилия с талантливыми представителями российской киноиндустрии и рады представить вам каст нового сериала,

— прокомментировала новость о старте съемок директор по оригинальному контенту Netflix Анна Наглер.


Действие сериала развернется в современной России. Светская львица Анна Каренина является женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Ее жизнь меняется, когда она встречает на своем пути наследника алюминиевой империи Алексея Вронского — их роман приводит к самым непредсказуемым последствиям.

Над сценарием нового сериала работали Роман Кантор и Мария Микулина, а его режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Точная дата премьеры "Анны К" на платформе пока неизвестна.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Как запустить целебные силы организма
Как запустить целебные силы организма
"Стало хуже": врач рассказал Life о разрушении легких у МакSим
"Стало хуже": врач рассказал Life о разрушении легких у
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной".
Лунный день сегодня 23 июля 2021 года
Лунный день сегодня 23 июля 2021 года
В школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка
В школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Порошенко пожаловался на США и Германию
Порошенко пожаловался на США и Германию
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает"
Детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе откроется 22 августа
Детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе откроется 22 августа
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и технологий
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и
Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по результатам ЕГЭ – Сергей Кравцов
Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по

Топ на сегодня

Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми весело провели день в Ванкувере
Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с
Венера в оппозиции с Юпитером 22 июля 2021 года: позитивные стороны этого дня и его последствия
Венера в оппозиции с Юпитером 22 июля 2021 года: позитивные стороны
Венера в Деве с 22 июля по 16 августа 2021 года: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви
Венера в Деве с 22 июля по 16 августа 2021 года: 5 Знаков Зодиака,
Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета
Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета
Модная битва: Винни Харлоу против Айрис Лоу
Модная битва: Винни Харлоу против Айрис Лоу

Еще по теме

Netflix выпустит российский сериал со Светланой Ходченковой
Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом оригинальном российском сериале для Netflix
Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака
Netflix приобрел права на показ сериала про Канье Уэста