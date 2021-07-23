Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие

Вадим Карасев

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок сериала по роману "Анна Каренина" Льва Толстого, а также раскрыл актерский состав.

Проект "Анна К" — это совместное творение Netflix и российской кинокомпании 1-2-3 Production. Ранее уже было объявлено, что роль Анны Карениной в сериале досталась Светлане Ходченковой, а сегодня стриминговый сервис анонсировал имена и других актеров из каста. Так, экранного мужа Светланы Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, Юля Александрова предстанет в образе Дарьи Облонской, а звезда прошедших Канн-2021 Юра Борисов сыграет Константина Левина.





Каст сериала "Анна К"

В проекте также задействованы Гоша Куценко (он сыграет Степана Облонского), Александр Цыпкин (писатель и публицист перевоплотится в Сергея Кознышева), Татьяна Догилева (ей досталась роль Агафьи Михайловны) и Дарья Верещагина (в кадре она появится в образе Екатерины Щербацкой).

При этом имя актера, который исполнит роль любовника Анны Карениной Алексея Вронского, пока держится создателями сериала в секрете.

Для нас большая честь начать работу над первым российским сериалом для Netflix. Очень волнительно осваивать производство в новом и захватывающем для нас регионе. Мы надеемся, что наш новый проект понравится зрителям во всем мире. Мы объединили усилия с талантливыми представителями российской киноиндустрии и рады представить вам каст нового сериала,

— прокомментировала новость о старте съемок директор по оригинальному контенту Netflix Анна Наглер.





Действие сериала развернется в современной России. Светская львица Анна Каренина является женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Ее жизнь меняется, когда она встречает на своем пути наследника алюминиевой империи Алексея Вронского — их роман приводит к самым непредсказуемым последствиям.

Над сценарием нового сериала работали Роман Кантор и Мария Микулина, а его режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Точная дата премьеры "Анны К" на платформе пока неизвестна.





Яна Марковская