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Новая ревизия PlayStation 5 Digital Edition потеряет в весе

Новая ревизия PlayStation 5 Digital Edition потеряет в весе
На японском сайте PlayStation появилась информация о новой ревизии PlayStation 5 Digital Edition с порядковым номером CFI-1100B01, из которой стало известно, что консоль станет легче на 300 грамм ( 3.6 вместо 3.9 кг).

Информации о том, что послужило такому снижению веса бездисковой версии PlayStation 5 Digital Edition пока нет, все технические характеристики у ревизии CFI-1100B01 остаются прежними.
Новая ревизия PS5 Digital Edition должна была поступить в продажу на территории Японии 20 июля 2021 года, но этого так и не произошло. Вероятно, что поступление новых ревизий PS5 откладывается из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых элементов.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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