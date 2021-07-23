Новая ревизия PlayStation 5 Digital Edition потеряет в весе

Лидия Мартынова

На японском сайте PlayStation появилась информация о новой ревизии PlayStation 5 Digital Edition с порядковым номером CFI-1100B01, из которой стало известно, что консоль станет легче на 300 грамм ( 3.6 вместо 3.9 кг).Информации о том, что послужило такому снижению веса бездисковой версии PlayStation 5 Digital Edition пока нет, все технические характеристики у ревизии CFI-1100B01 остаются прежними.Новая ревизия PS5 Digital Edition должна была поступить в продажу на территории Японии 20 июля 2021 года, но этого так и не произошло. Вероятно, что поступление новых ревизий PS5 откладывается из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых элементов.