Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 июля 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний будний день этой недели. Пятница — время последнего рывка перед началом долгожданных выходных. Нумерологи рассказали, каким будет этот день и что нужно для благоприятного завершения рабочей недели.

Пятница — время повышенной активности и суеты. Многим хочется поскорее избавиться от обязанностей и начать отдыхать. Постарайтесь воспользоваться пятью полезными техниками для борьбы с беспокойством, напряженностью. Сегодня числа не приемлют нервозности.

Число-покровитель 23 июля 2021 года

Наступает 204 по счету день месяца. Чтобы узнать, какое число будет управлять сегодняшней энергетикой, нужно сделать простые расчеты: сложить все цифры даты и прибавить порядковый номер пятницы. 2+3+0+7+2+0+2+1+5=22. 2+2=4.

Четверка — это универсальное число. Оно помогает как начинать все сначала, так и делать решающий рывок в сторону мечты. Сегодня важно правильно расставить приоритеты и понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Если вы этого не сделаете, добиться успеха будет сложнее. Четверка любит порядок, гармонию. Очень важно фокусироваться не на чем-то одном, а постараться и поработать, и отдохнуть, и посвятить себя домашним делам. Главный символ этого дня — чистый лист, потому что вы сами решаете, какими красками и как рисовать события этого дня.





События 23 июля из прошлого

23 июля 1687 года в Париж прибыло первое русское посольство. Это день, когда нужно расширять знакомства и круг общения. Уединение будет тоже полезным, но лишь в качестве временной меры против усталости.

23 июля 1840 года — день, когда Британия официально объявила о том, что Канада будет самоуправляющейся территорией. Свобода — первостепенное условие успеха для больших групп людей. Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные были максимально продуктивными, дайте им свободу действий.

23 июля 1901 года Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчиками бубонной чумы являются крысы. Оказалось, что это действительно так. Не бойтесь предполагать и допускать на первый взгляд невозможное. Четверка обострит нашу интуицию.

23 июля 2000 года был открыт самый маленький спутник Юпитера. Его диаметр не превышает пяти километров. Если вы чего-то не замечаете, это не значит, что этого нет. Будьте внимательнее к деталям в этот день.

Советы нумерологов на эту пятницу

Этот день не подходит для неоправданных рисков. В бизнесе и на работе авантюры могут привести к плачевным последствиям.

Не давайте обещаний, которых не сможете выполнить. Это может лишить вас удачи на долгое время. У каждого вашего слова должна быть целесообразность и обоснованность. Не бросайте слов на ветер.

Принимайте людей такими, какие они есть. Если вам не понравится, как кто-то себя ведет, не спешите критиковать человека.

Если произойдет что-то не самое приятное, попробуйте вынести важные уроки из подобных событий. Не спешите гневить судьбу.

Талисманы удачи на 23 июля

Платиновые украшения. Платина — металл, в котором соединены сразу две стихии. Это универсальный помощник на каждый день, который идеально сочетается с Четверкой. Он укрепляет интуицию и гармонизирует сознание.

Подкова. Если у вас дома есть данный талисман, это хорошо. Все невзгоды и проблемы обойдут вас сегодня стороной. Если такого талисмана нет, поставьте на рабочий стол компьютера или телефона картинку с изображением подковы.