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Охлобыстин рассказал о занятиях Ефремова в колонии

Охлобыстин рассказал о занятиях Ефремова в колонии

Актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за ДТП. По его словам, заключенный выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и делает молнии в швейном цеху.

"Михаил выглядит хорошо, мне, как другу, позволяют общаться... Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью. До такой степени жестко его жизнь придавила, что он растерялся, потому что тот человек, которого я знаю как Михаила Ефремова, — это человек, который всем помогал, он очень совестливый человек", — уточнил Охлобыстин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кинорежиссер добавил, что не представляет дальнейшую судьбу своего знакомого. Долгий срок, который получил Ефремов, огорчает актера, ведь осужденный мог бы многое сделать для театра.

Печально, что он выйдет уже пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что, если бы не посадили, он бы на себя руки наложил.

Ранее Ruposters писал, что адвокат Ефремова заявил о "совершенно другом человеке" в колонии.

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По материалам: uposters.ru

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