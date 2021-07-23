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Окружные избиркомы завершают прием документов от одномандатников на выборы в Госдуму

Окружные избиркомы завершают прием документов от одномандатников на выборы в Госдуму

00:51  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Окружные избирательные комиссии заканчивают принимать документы кандидатов от партий по одномандатным округам для выдвижения на выборы депутатов Госдумы, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Она напомнила, что срок представления документов в окружные избирательные комиссии — не позднее 24 часов по местному времени 23 июля. 

Центризбирком заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным округам от 15 политических партий. По последним данным, всего на выборы в Госдуму выдвинуто 6 389 кандидатов, из них 4 178 человек — по федеральному избирательному округу и 2 211 кандидатов — по одномандатным округам, в том числе 174 самовыдвиженца.

По закону, список выдвинутых партией одномандатников сначала заверяет ЦИК, затем они сами представляют оставшиеся документы в окружные избиркомы. После заверения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение десяти дней после получения документов.

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Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. 

В единый день голосования 2021 года, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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