Олимпиада в Токио: как прошла церемония открытия — фото и подробности

Вадим Карасев

В Токио завершилась торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, на которой наша сборная, как и на соревнованиях в Пхенчхане в 2018 году, будет выступать без национального гимна и флага из-за громкого допингового скандала. Из-за переноса Игр на целый год в связи с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений эту Олимпиаду в прессе уже окрестили самой странной за всю историю. В новом материале Spletnik рассказывает о самых ярких моментах шоу по случаю открытия Игр, которое, несмотря на самые разные прогнозы, все-таки состоялось.

Олимпиада в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, в своем роде событие эпохальное. Сначала Игры перенесли на целый год из-за пандемии коронавируса, а потом жители Японии выступили с требованием отменить соревнования и в этом году из-за все еще нестабильной эпидемиологической обстановки. Однако в итоге правительство страны настояло на своем, благодаря чему сегодняшний праздник все-таки состоялся.

Церемония открытия Игр в этом году сильно отличалась от предыдущих. Трибуны Национального олимпийского стадиона в Токио, где состоялось шоу, практически пустовали. Из-за ковидных ограничений на церемонию было допущено только 950 официальных лиц, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, князь Монако Альбер II, первая леди США Джилл Байден и другие.

Кроме них на церемонии также присутствовал ограниченный круг журналистов из разных стран. При этом за пределами арены еще до начала праздника собралась толпа протестующих из числа местных жителей, которые выкрикивали лозунги против проведения Олимпиады.





Князь Альбер II и Эммануэль Макрон





Джилл Байден





Князь Альбер II

Однако никакие протесты не помешали торжественной церемонии состояться. Шоу началось с показа на большом экране мультика в стиле аниме под японскую музыку: в ролике показали, как из разных форм создавалась та самая арена, где сегодня проходит церемония. Основной темой ролика стало возвращение к нормальной жизни после всех ужасов пандемии. Картинка на экране сменилась кадрами, на которых было показано, как спортсмены, несмотря на перенос Олимпиады, продолжали тренировки в домашних условиях.









В какой-то момент арену озарил красивый салют из красно-белых залпов на синем фоне. Он стал символом победы спорта над всеми трудностями, связанными с пандемией, и выражал радость от того, что, хоть и с задержкой в год, но Олимпиада все же состоится. Следом стадион на несколько секунд погрузился в темноту и безмолвие, после чего император Японии Нарухито и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовали друг друга поклонами.









Глава МОК Томас Бах









Далее на арене появились прославленные японские спортсмены, а также известный врач Мисуки Асаба, оказавшийся на передовой борьбы с пандемией, — они вынесли в центр арены национальный флаг, который вскоре был поднят над стадионом. Все участники номера были в защитных масках и соблюдали дистанцию.





Не меньшее внимание зрителей привлек танцор в белых одеждах. Его танец был посвящен всем ушедшим из жизни в период пандемии. Номер завершился минутой молчания.









После завершения первой части церемонии на арене начался традиционный парад спортсменов. В этом году он стал самым продолжительным за всю историю — опять-таки из-за ковида. Из-за строгого соблюдения мер безопасности в этот раз олимпийцев чествовали больше двух часов — это на полчаса больше обычного. Первой по традиции на стадионе появилась сборная Греции, а представители сборной Японии вышли на арену самыми последними.





Сборная США на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио





Сборная Польши на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио





Сборная Брунея на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Эффектным оказался выход делегации из Королевства Тонго. Уже третий раз подряд знаменосцем этой сборной стал Пита Николас Тауфатофуа, покоривший зрительские сердца еще в 2016 году. Атлет по традиции вышел в национальном костюме и с голым торсом. Ранее Пита признавался, что его первый выход на Олимпиаде в Бразилии навсегда изменил его жизнь: после него атлет стал настоящей звездой в сети.





Сборная Королевства Тонго на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио









Однако самым ожидаемым для наших соотечественников стало появление сборной России — в этот раз она шла под 77-м номером.

На нынешней Олимпиаде наши спортсмены будут выступать как сборная Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC) и под флагом ОКР, который представляет собой белое полотно с изображением пяти олимпийских колец и трех языков пламени в цветах флага РФ.

В дизайне формы российских олимпийцев МОК также разрешил использовать цвета национального флага, а вот гимн России будет заменен фрагментом Первого концерта Петра Чайковского.





Сборная России на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио





На стадионе в Токио сегодня появилось около 70 российских спортсменов. Знаменосцами стали олимпийские чемпионы — фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Для появления на стадионе делегация выбрала оригинальные костюмы в цветах российского флага, стилизованные под японское кимоно, тем самым сделав вежливый реверанс в сторону страны — хозяйки соревнований.

Какие у нас впечатления? Очень волнительно! Конечно, мы долго шли, видели представителей разных стран. Они на нас смотрели и поддерживали. Я таких чувств раньше не испытывала. Очень рада, что в моей жизни был такой яркий момент, что мне выпала честь нести флаг нашей страны,

— поделилась Софья Великая эмоциями в эфире Первого канала.













Елена Исинбаева

После завершения парада спортсменов организаторы перешли к протокольной части церемонии. Со своими официальными речами выступили глава МОК Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото. В своих обращениях они отдельно поблагодарили врачей и всех медицинских работников, сделавших этот праздник возможным.





Глава МОК Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото

После их выступления под завораживающий танец дронов в ночном небе император Японии торжественно объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми, а студенты Токийского оперного театра исполнили гимн Олимпиады.





Глава МОК Томас Бах и император Японии Нарухито

Дальше наступил самый волнительный момент церемонии. Факелоносцы под симфоническое исполнение "Болеро" заполнили арену. Еще миг — и прославленная японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь, после чего небо над стадионом озарил праздничный салют.





Наоми Осака





Так завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Первый комплект медалей разыграют уже завтра. По прогнозам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России на этих соревнованиях может получить от 50 до 60 медалей и войти в первую тройку общего медального зачета. По мнению экспертов, российские спортсмены заберут почти все золото в художественной гимнастике и синхронном плавании, а также покажут хорошие результаты в борьбе, фехтовании, спортивной гимнастике и стрельбе.

Нам же остается только поддерживать наших спортсменов и изо всех сил болеть за них — пусть даже через экраны телевизоров и других устройств! Напомним, что болельщиков из других стран на эту Олимпиаду из-за ковидных ограничений не пустили.





















Сплетник