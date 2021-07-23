Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением вызывал у нас улыбку

Вадим Карасев

Сегодня первенцу 39-летних Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцу Джорджу — исполняется восемь лет. Едва появившись на свет, королевский наследник сразу же обзавелся армией поклонников по всему миру. С самых первых дней своей жизни Джордж, будучи королевским наследником (он третий в очереди на британский престол), узнал, что такое публичность. Он ездил с родителями в королевские туры, был пажом на свадьбах и посещал другие официальные мероприятия, на многих из которых, несмотря на всю их важность, не упускал возможности и пошалить. В день его рождения вспоминаем самые забавные моменты с участием принца за эти восемь лет.

1. Поймай меня, если сможешь

Гоняться за малышом — работа не из легких. Своему отцу Джордж расслабиться не давал ни на минуту!





2. "Что я тут делаю?"

"И солнце светит слишком ярко, и невесело совсем, и вообще непонятно, зачем меня сюда привели", — похоже, такие мысли посетили в этот момент принца Джорджа на торжественном параде по случаю дня рождения королевы Елизаветы II.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

3. Маленький, да удаленький

Ничего, что Джордж самый маленький. На этом снимке, где предстали четыре поколения королевской семьи, он выглядит очень счастливым.





Принц Чарльз, Елизавета II, принцы Джордж и Уильям

4. Лучше с ним не связываться!

Но вообще-то за этой очаровательной улыбкой может скрываться свирепый парень! Так что шутки с ним плохи!





5. Вежливость прежде всего

Отец научил принца Джорджа, что с публикой нужно быть вежливым, особенно если она так рада тебя видеть.





6. Главный по игре в поло

Уже с первых месяцев жизни Джордж стал проявлять интерес к спорту. И когда он в возрасте 10 месяцев попал на матч по поло, то очень хотел присоединиться к своим отцу и деду в игре. Хорошо, что мама держала его крепко, иначе прорыва на поле было бы не избежать!





7. Настроение — понедельник

В этих фотографиях принца Джорджа каждый из нас может узнать себя в понедельник утром. Состояние — полное отрицание и непринятие. И никакого желания мириться с действительностью.













8. "Когда же это наконец закончится?"

Мало того, что одежду неудобную надели, так еще и заставили быть пажом — принц Джордж, кажется, явно был не в настроении на свадьбе своей тети Пиппы Миддлтон и ее жениха Джеймса Мэттьюза.





9. Рождественская конфета

Ну какое Рождество без традиционных леденцов? И отказать себе в этом лакомстве даже на церковной службе двухлетний принц Джордж не смог. А родители, судя по всему, были совсем не против.





10. "Ну как ты там, сестричка?"

Как старший брат, Джордж с рождения своей сестры принцессы Шарлотты стал о ней заботиться. А когда ее крестили, он, похоже, очень переживал за ее самочувствие.





11. Имидж — ничто!

Мы в восторге от этой прически принца Джорджа — он тут как рок-звезда.





12. Когда съедает любопытство

Можно только догадываться, что же увидел принц Джордж из окна самолета, что буквально прилип к нему. Но это было явно что-то очень интересное.





13. Маленький озорник

Джордж изо всех сил старался держать себя в руках и не рассмеяться на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, но это было так непросто, что ему пришлось даже прикрыть рот рукой. Вот тут Джордж понял, что свадьбы — это не всегда скучно. Главное — найти подходящую компанию.





Принцесса Шарлотта, Саванна Филлипс, принц Джордж

14. Королевские шалости

Детям простительны почти любые проказы, даже если это королевские наследники. А эта шалость принца Джорджа была так мила и очаровательна, что вряд ли кому-то могло прийти в голову его за это пожурить.





15. "Мама, прошлый шампунь мне нравился больше!"

Принц Джордж, как и все маленькие дети, был не прочь потрепать маму за волосы, когда был малышом. Но не всегда это доставляло ему удовольствие.





16. "Кому еще показать язык?"

Этот мальчик — с характером. Есть настроение — улыбается, нет — может и язык на камеру показать.





17. "Просто магия!"

Так вот они какие, мыльные пузыри! Принц Джордж, кажется, впервые их увидел — и не смог скрыть своего искреннего удивления и восторга.





18. Первый рождественский портрет

Как же очарователен принц Джордж на своем первом официальном рождественском снимке! Он так расслабленно сидит на ступеньках Кенсингтонского дворца и так мило ухмыляется, что не улыбнуться, глядя на снимок, просто нельзя.





19. Беззаботное детство

Пожалуй, искренне радоваться умеют только дети. Кейт Миддлтон, которая стала автором этого снимка, прекрасно удалось передать радостные эмоции своего первенца.





20. Джордж — заядлый футбольный болельщик

Реакция принца Джорджа на мяч английской сборной в ворота итальянцев на финальном мачте чемпионата Европы по футболу была невероятно эмоциональной. Джордж так радовался забитому голу, что это стало мемом. К его большому сожалению, победить национальной команде Англии не удалось — чемпионами стали итальянцы.





Мариана Панкина