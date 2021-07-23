"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на открытии Олимпиады

Вадим Карасев

В пресс-службе "Первого канала" объяснили, почему во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио был пропущен выход украинцев. Представители телеканала заверяют, что дело в рекламных обязательствах.

Журналисты РБК обратились за комментариями и выяснили, что двухчасовой эфир события прерывается несколько раз.

Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз.

Трансляция оборвалась перед выходом сборной Уганды, украинские атлеты шли следом за ними – в соответствии с алфавитным порядком.

Как сообщал Ruposters, ранее глава WADA расстроился из-за разрешения России использовать цвета флага на форме. При этом он считает, что ситуация с допингом в РФ улучшилась.