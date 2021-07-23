Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на открытии Олимпиады

"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на открытии Олимпиады

В пресс-службе "Первого канала" объяснили, почему во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио был пропущен выход украинцев. Представители телеканала заверяют, что дело в рекламных обязательствах.

Журналисты РБК обратились за комментариями и выяснили, что двухчасовой эфир события прерывается несколько раз.

Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз.

Трансляция оборвалась перед выходом сборной Уганды, украинские атлеты шли следом за ними – в соответствии с алфавитным порядком.

Как сообщал Ruposters, ранее глава WADA расстроился из-за разрешения России использовать цвета флага на форме. При этом он считает, что ситуация с допингом в РФ улучшилась.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца Гарри, чтобы увидеться с внуками
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
Инновации ускоряют развитие образования
Инновации ускоряют развитие образования
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Межпредметные проекты помогут вызвать интерес школьника к учебе
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы
Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы
Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей Собянин
Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей
Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на обучение
Казачьи кадетские корпуса Кубани завершили прием документов на
"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на открытии Олимпиады
"Первый канал" объяснил, почему не показал украинцев на
Последняя трапеза загадочной 2400-летней мумии состояла из каши и рыбы
Последняя трапеза загадочной 2400-летней мумии состояла из каши и рыбы
Глава WADA расстроен из-за разрешения России использовать цвета флага на форме
Глава WADA расстроен из-за разрешения России использовать цвета флага
Утвержден перечень поручений по итогам поездки Михаила Мишустина в Томскую область
Утвержден перечень поручений по итогам поездки Михаила Мишустина в
Впервые в истории отредактирован геном сумчатого животного
Впервые в истории отредактирован геном сумчатого животного

Топ на сегодня

Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает"
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала о провале на ТВ, показав себя в 16 лет
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и технологий
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной". Главные роли исполнят Ходченкова, Бондарчук, Цыпкин и другие
Начались съемки сериала Netflix по "Анне Карениной".

Еще по теме

Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Глава WADA расстроен из-за разрешения России использовать цвета флага на форме
Волонтер понесет флаг РФ перед сборной атлетов на ОИ
Церемония открытия зимней Олимпиады стартовала в Пхенчхане