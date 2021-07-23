Почему баллистическую ракету назвали «Тополь»

Лидия Мартынова

01:17 Автор: Мария Соколова

Первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» заступил на боевое дежурство 36 лет назад, 23 июля 1985 года под Йошкар-Олой. Ввод в строй этого полка стал событием для Вооруженных Сил СССР.

Название «Тополь», по мнению некоторых экспертов, связано с габаритами ракеты — диаметр 1,81 метра, высота — 22,3 метра. Ракета взлетает вертикально, а ее траектория имеет серповидную форму. Разработку нового ракетного комплекса начали в 1975 году, а первые летные испытания состоялись в октябре 1982 года и закончились неудачно. Следующие запуски были успешными.

С 1985 по 1992 годы на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступили стационарные ракетные комплексы четвертого поколения с межконтинентальными ракетами РС-22, РС-20В и «Тополь», а также принципиально новая автоматизированная система управления оружием и войсками. В 1992 году приступили к развертыванию унифицированного ракетного комплекса «Тополь-М» стационарного и мобильного базирования. На боевое дежурство эта система заступила 30 декабря 1998 года.

День 23 июля в истории

В 1997 году ракетные войска объединили с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны. А в июне 2001 года их преобразовали в два самостоятельных рода войск центрального подчинения: Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска, которые с 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил РФ.

РВСН занимаются поддержанием боевой готовности существующей группировки войск, следят за техническим состоянием ракетных комплексов, развертывают современных ракетные системы «Тополь-М», разрабатывают перспективные образцы вооружения и техники.

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