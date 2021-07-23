Почти 177 тыс. человек в Италии заразились COVID-19 на работе

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:02 Автор: Александр Тараканов

В Италии за июнь список заболевших коронавирусом на работе пополнился 1602 фамилиями, общее число таких инфицированных на конец прошлого месяца составило 176 925. Об этом говорится в ежемесячном докладе Национального института страхования против несчастных случаев на работе (Inail), опубликованном в пятницу на сайте организации.

Согласно приведённым данным за июнь, число летальных исходов среди заболевших COVID-19 на работе увеличилось на 43 — до 682, что равно почти трети от общего количества летальных случаев в Италии на производстве с января 2020 года. Среди умерших 83,7 процента составляют мужчины, 72,1 процента из них относятся к возрастной группе 50-64 года. При этом средний возраст скончавшихся, как мужчин, так и женщин, равен 59 годам.

В Италии чрезвычайное положение из-за COVID-19 продлено до конца года

В то же время средний возраст инфицированных на работе, среди которых 68,7 процента женщины, равен 46 годам. Из числа заразившихся, как и месяцем ранее, 86,3 процента составляют итальянцы. На них приходится 90,5 процента смертей, спровоцированных коронавирусом.

Анализ случаев заражений, зарегистрированных в Inail, показал, что 43 процента из них произошли на северо-западе Италии (из них 25,5 в Ломбардии), 24,5 процента (из них 10,6 в Венето) — в северо-восточных областях, 15,2 процента (из них 6,6 в Лацио) — в центральном регионе страны, 12,7 процента (из них 5,8 в Кампании) — в южных областях и 4,6 процента (из них 3,1 процента на Сицилии) — на островах.

На северо-западе Италии зарегистрировано и больше всего летальных исходов от коронавируса, которым люди заразились на работе — 38,7 процента (из них 26,8 в Ломбардии). Второе место по этому показателю принадлежит югу страны — 24,8 процента (из них 11,7 приходятся на Кампанию). Затем следует центральный регион с 17,1 процента летальных случаев (из них 10,6 в Лацио). Доля северо-востока Италии в этом списке составляет 12,9 процента (из них 6,5 приходится на Эмилию-Романью), островов — 6,2 процента (из них 5,4 приходятся на Сицилию).

65,6 процента случаев инфицирования COVID-19 на работе и 24,1 процента связанных с этим летальных исходов зарегистрировано среди медперсонала лечебных учреждений и работников социальных служб, персонала домов престарелых. Среди представителей областных, провинциальных и местных администраций эти показатели составляют 9,2 и 10,4 процента соответственно. Многочисленные случаи заболевания коронавирусом отмечены также в оптовой и розничной торговле, ресторанной и гостиничной деятельности, на транспорте, в различных сферах услуг.





Читайте также:

• Больше половины итальянцев поддерживают идею обязательной вакцинации от COVID-19 • В Италии призывают вакцинировать от коронавируса молодёжь • За неделю число случаев COVID-19 в Италии выросло вдвое

На этой неделе руководство Конфедерации промышленных предприятий (Конфиндустрия), являющейся крупнейшей в Италии ассоциацией предпринимателей, предложило использовать для безопасности работников и производственных процессов COVID-пропуска (Green Pass) для допуска на рабочие места и обсудить этот вопрос с правительством. Данная инициатива встретила решительный протест со стороны генерального секретаря Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини. Не нашла она поддержки и у председателя палаты депутатов парламента Роберто Фико.

По мнению заместителя министра здравоохранения Пьерпаоло Силери, которое он высказал сегодня в интервью Radio Capoital, сейчас применение Green Pass «на рабочих местах не требуется, но эта мера может быть учтена, согласована и применена в случае изменения эпидемиологического сценария».

Накануне совет министров Италии одобрил декрет-закон, согласно которому с 6 августа без Green Pass в Италии нельзя будет пойти на концерт, в театр, кинотеатр, музей, спортзал, бассейн, принять участие в конференциях, выставках, ярмарках, конгрессе и других массовых мероприятиях. Этот документ, который предоставляется в электронном или бумажном виде вакцинированным от коронавируса, переболевшим или получившим отрицательный результат при тестировании на наличие вируса, понадобится предъявлять в закрытых помещениях баров и ресторанов при обслуживании за столом.

346