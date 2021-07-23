Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Полнолуние — опасный день, но 24 июля нас ожидает вдвойне опасный период. Астрологи рассказали, почему это произойдет, и как ночное светило будет влиять на представителей разных Знаков Зодиака.

24 числа Луна окажется в Знаке Водолея. Это будет далеко не самое удачное положение: многие из нас почувствуют прилив негатива и проблем. Этот день входит в число самых опасных и непредсказуемых. Стоит отметить, что последствия неправильно принятых решений будут тянуться за нами неприятным шлейфом в течение нескольких дней после Полнолуния.

Овен

Овнов в этот день Луна сделает безрассудными. Астрологи считают, что эти люди чаще обычного будут совершать необдуманные поступки, делать глупости и создавать хаос вокруг себя. Это будет опасный день для них самих и для окружающих. 24 июля — суббота, поэтому лучше посвятить ее отдыху, и не приниматься за дела.

Телец

У Тельцов 24 числа ожидается появление финансовых проблем и хаоса. Ни в коем случае нельзя совершать дорогостоящие покупки, влезать в долги, решать чужие проблемы. Это день, когда нужно полностью абстрагироваться от работы, бизнеса и дел по дому. Лучше просто как следует отдохнуть.

Близнецы

Близнецам нужно держать себя в руках. В этот день в жизни людей данного Знака может быть очень много ссор и неурядиц. Семейное счастье окажется под угрозой, если давать ход эмоциям. В этот день лучше стремиться к поискам компромиссов. Умение решать проблемы мирно даст Близнецам огромное преимущество.

Рак

Это неблагоприятный день, но для Раков он окажется практически нейтральным. Негативная энергия Луны коснется их меньше всего, но это не значит, что можно расслабляться. В этот день стоит быть отзывчивее и добрее. Женщинам будет меньше везти в любви, а мужчинам стоит проявить осторожность в финансовой сфере.

Лев

Если у Львов есть лишние деньги, лучше в это Полнолуние сэкономить свое время. Не нужно скупиться на те покупки, которые значительно упростят жизнь. Также астрологи рекомендуют избавиться от мелочности. Стоит давать чаевые, дарить близким подарки, окружать их вниманием и заботой.

Дева

Девам в этот день не нужно переутомляться, но обязательно нужно оставаться активными. Стоит больше ходить, двигаться, делать что-то по дому. Можно провести информационную чистку — удалить спам, ненужные фото и контакты. Главное — не начинать ничего сложного и не делать то, что раздражает.

Весы

Для Весов это Полнолуние будет коварным и довольно необычным. Все хорошее на первый взгляд будет казаться плохим и наоборот. Только самые осторожные и внимательные Весы смогут использовать новые возможности и обойти стороной неприятности, уготованные Луной.

Скорпион

Скорпионам ни в коем случае нельзя давать пустые обещания окружающим. Это чревато большими проблемами, причем не только 24 июля, но и в последующие несколько недель. Это идеальный день для уединения и отдыха. Не стоит нагружать себя делами по дому.

Стрелец

Стрельцам нужно поставить на паузу любые инициативы. Астрологи советуют в это Полнолуние заниматься только теми делами, которые невозможно отложить. Это может быть работа, помощь близким людям. Также не стоит отправляться в дальнюю дорогу, нарушать правила дорожного движения.

Козерог

Козерогам стоит научиться принимать людей такими, какие они есть. В этот день не получится исправить кого-то из близких или вторую половинку. Даже легкая критика может спровоцировать большие ссоры и скандалы. Это значит, что лучше держать язык за зубами и делать вид, что все в полном порядке.

Водолей

Водолеям ни в коем случае нельзя отключать свой рационализм. Это люди, которые умеют действовать осторожно, но эффективно. Им нужно собраться, поскольку 24 июля будет крайне опасным днем. Лучше работать медленнее, но без огрехов, чем сделать все, но потом понять, что нужно все переделывать.

Рыбы

Рыбам эта опасная суббота принесет массу мелких неурядиц, с которыми легко разобраться по отдельности, но беда не приходит одна. Многим представителям данного Знака придется пребывать в постоянном напряжении из-за то и дело появляющихся проблем. Терпение — ключ к успеху 24 числа.