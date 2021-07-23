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Польза конфликтов: как они могут улучшить энергетику

Польза конфликтов: как они могут улучшить энергетику

Многие ошибочно полагают, что конфликты приносят лишь вред. В большинстве случаев это так, но порой конфликты могут приносить и пользу нашей энергетике. Эксперты рассказали, в каких случаях вам не стоит терпеть несправедливость и негатив.


Конфликты могут быть причиной того, что вы работаете в неблагоприятной обстановке или живете в доме, наполненной негативной энергетикой. Ранее мы рассказывали, как можно избавиться от этой опасности. Но порой ссориться действительно необходимо.

Избавление от накопленного негатива

Когда мы конфликтуем по каждому мелкому поводу, это крайне отрицательно сказывается на нашей энергетике, потому что вы пребываем в состоянии нервной возбужденности. Это заставляет нас притягивать несчастья и беды.

С другой стороны, если вы копите в себе обиды и негатив, это может обернуться для вас еще более страшной проблемой. Когда человек не отвечает на обиды и не умеет очищаться от отрицательных эмоций, они копятся. Постепенно они заполняют собой все наше внутреннее пространство, потому начинают отравлять биополе, закрывать чакры. Это приводит к выгоранию, появлению проблем со здоровьем и плохому сну.

Если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, не сдерживайте в себе поток агрессии. Выплесните его в окружающий вас мир. Главное — помните о нескольких важных правилах.


Как правильно конфликтовать

Если вас достали, не жалейте сил на то, чтобы вернуть должок обидчику. Если вами нагло пользуются, скажите все в лицо. Конфликт поможет разрешить ситуацию и добиться улучшения общего состояния.

Не срывайтесь на тех, кто не виноват в ваших проблемах. Очень часто бывает так, что людей достают на работе, а они приходят домой и срываются на близких. Так делать категорически нельзя, потому что так вы заражаете отрицательной энергией тех, кто к вам добр. Вы только усугубляете ситуацию. Когда вы отвечаете негативом на негатив, вы возвращаете должок. Это не идет вразрез с законами мироздания, ведь вы возвращаете то, что получили.

Не затягивайте надолго споры и конфликты. Выплескивайте полученный негатив максимально быстро, но не бойтесь потом идти на примирение, если человек сам будет не против. Не таите злобу слишком долго, потому что это пойдет только во вред.

Это не должно быть местью. Если человек сделал вам больно, не мстите ему. Ответная реакция хороша тогда, когда она почти не контролируема. Вы поддаетесь мимолетному импульсу или вовсе не можете ничего поделать с собой. Когда вы вынашиваете планы мести, это уже противоречит законам Вселенной.

Опасайтесь энергетических вампиров. Есть люди, которые провоцируют вас, чтобы высасывать из вас жизненную энергию. Они делают это, когда вам больно, когда вы на взводе и выплескиваете негатив. С такими людьми нужно быть начеку, и от них нужно стараться уходить. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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