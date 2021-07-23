Последняя трапеза загадочной 2400-летней мумии состояла из каши и рыбы

Вадим Карасев

Группа под руководством Нины Хельт-Нильсен (Nina Helt Nielsen) из Музея Силькеборга проанализировала содержимое кишечника знаменитого человека из Толлунда, чтобы определить, что этот мужчина, живший 2400 лет назад, ел перед смертью.

Человек из Толлунда — один из самых знаменитых «болотных людей», как называют тела, сохранившиеся в толще торфяных болот. На данный момент в болотах стран Европы — преимущественно в Германии, Дании, Нидерландах, Великобритании и Польше — археологами найдены несколько сот древних тел. Такие находки интересны для исследователей тем, что в условиях торфяников разложение органики замедляется и в руки ученых попадают тела древних людей с сохранившимися кожными покровами и внутренними органами.

Хорошо сохранившееся тело Толлунда было впервые извлечено из торфяного болота Бьелдсковдал близ датского города Силькеборг в 1950 году. На тело наткнулись два местных жителя во время добычи торфа. Останки настолько хорошо сохранились, что власти сначала заподозрили, что человек был жертвой недавнего убийства, и привлекли к расследованию полицию.

Сейчас ученым известно, что человеку из Толлунда было 30–40 лет. Он был повешен или задушен (на шее сохранилось петля из кожаной веревки). Затем его аккуратно похоронили на левом боку в позе спящего. Предполагается, что он был принесен в жертву, возможно, для обеспечения плодородия.

Вскоре после обнаружения тела исследователи изучили кишечник человека и пришли к выводу, что последний раз он ел примерно за 12–24 часа до смерти. Но за прошедшие 70 лет появились новые методы исследования, поэтому Нильсен и ее команда решили заново изучить желудок и кишечник человека из Толлунда. «В 1950 году можно было наблюдать только хорошо сохранившиеся зерна и семена, а не очень мелкие фракции материала, — говорит Нильсен. — Но теперь у нас есть более хорошие микроскопы, лучшие способы анализа материала и новые методы. Это означает, что мы можем получить больше информации». Исследователи искали в толстом и тонком кишечнике человека из Толлунда разложившиеся части растений или «макроскопические ископаемые» и проанализировали образцы пыльцы, белки и другие химические следы.

Как оказалось, человек из Толлунда ел кашу из ячменя, семян льна и горца развесистого (Persicaria lapathifolia) — растения семейства гречишных, распространенного в Европе и Северной Америке. Съел он и немного рыбы. Исследователи также обнаружили, что человек из Толлунда был заражен тремя видами паразитов, включая ленточных червей. Он, вероятно, заразился ими через питьевую воду или регулярно ел недоваренное мясо.

Хотя последняя трапеза человека из Толлунда была довольно обыденной, исследователи обнаружили в каше один интересный ингредиент: семена диких растений, которые обычно удаляли в ходе обработки урожая. Люди раннего железного века в Дании могли добавлять их в кашу, чтобы увеличить ее пищевую ценность, или, как предполагают исследователи, они могли добавлять дополнительное вещество только для особых случаев, таких как ритуальные убийства. Среди таких растений горец вьюнковый (Fallopia convolvulus), марь белая (Chenopodium album), рыжик посевной (Camelina sativa), пикульник (Galeopsis), торица полевая (Spergula arvensis), фиалка полевая (Viola arvensis).

Результаты опубликованы в журнале Antiquity