Проголосовать очно в Москве можно будет без QR-кода

Лидия Мартынова

15:59 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

В Москве будут работать 3,6 тысяч избирательных участков для очного голосования, при этом избирателям не нужно будет предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест для прохода на участок, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

В единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму VIII созыва, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Мосгордумы, а жителям района Щукино — в выборах муниципальных депутатов. Процедура плебисцита пройдёт в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

«Использовать систему QR-кодов для организации входа избирателей на участки в Москве этой осенью не планируется. Всего будет работать около 3,6 тыс. участков, также будет организовано онлайн-голосование», — сказал Венедиктов.

В Москве начал работать сервис для электронного голосования

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил агентству, что горожанам не надо будет предъявлять QR-коды для прохода на участок. «Пока эту систему использовать не планируется», — пояснил он.

Отмечается, что для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Москвичи с подтвержденными учётными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил, что число горожан, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 миллиона, что как минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции России в 2020 году.





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Он уточнил, что московские избиратели, подавшие заявку на участие в онлайн-выборах и не сумевшие проголосовать со своего устройства, смогут сделать это на установленных на избирательных участках компьютерах.

Напомним, что в единый день голосования 2021 года в России также состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

#выборы в Госдуму #Москва

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