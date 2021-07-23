Работодателям разрешили отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
21:57 Автор: Жанна Звягина
Источник: Минтруд
Если сотрудник, не имеющий медицинских противопоказаний, не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Министерства труда и социальной защиты.
Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, а также пункт 2 статьи 5 закона от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Если в регионе вводят вакцинацию по эпидемиологическим показаниям, работодателям рекомендовано издать приказ об организации прививок. С этим документом необходимо под роспись ознакомить сотрудников.
Работник, прошедший вакцинацию, в свою очередь, должен представить информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении или непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника, говорится в документе.
Отмечается, что непривитых членов рабочего коллектива можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию ведомство рекомендует оставить для тех, у кого есть медицинский отвод.
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Ранее в пятницу сообщалось, что Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям организовать разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса.
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