Работодателям разрешили отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:57 Автор: Жанна Звягина

Источник: Минтруд

Если сотрудник, не имеющий медицинских противопоказаний, не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, а также пункт 2 статьи 5 закона от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Если в регионе вводят вакцинацию по эпидемиологическим показаниям, работодателям рекомендовано издать приказ об организации прививок. С этим документом необходимо под роспись ознакомить сотрудников.

Работник, прошедший вакцинацию, в свою очередь, должен представить информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении или непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника, говорится в документе.

Отмечается, что непривитых членов рабочего коллектива можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию ведомство рекомендует оставить для тех, у кого есть медицинский отвод.

В Роструде разъяснили законность отстранения человека от работы из-за прививки от COVID-19

Ранее в пятницу сообщалось, что Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям организовать разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса.

#вакцинация #работа

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