Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального потепления — The Economist

Алексей Вольцев

Зона низкого давления начала формироваться 11 июля на территории, где Германия граничит с Бельгией, Люксембургом и Нидерландами. В Нидерландах был самый горячий июнь с 1901 года. Атмосфера поглощала влагу из озер и почвы по всей Центральной Европе. 13 июля в некоторых регионах выпало более 90 мм осадков, а на следующий день еще 70 мм и более. Водоемы заполнялись, канализационные системы не успевали поглощать воду. Вскоре целые города начало затапливать, это привело к масштабному наводнению в Германии, пишет The Economist.Немецкие СМИ писали, что такие события происходят раз в столетие. Но на самом деле разрушительные наводнения стали случаться чаще в последние десятилетия.Бельгия и Нидерланды могут легче переносить подобные экстремальные ситуации со своей системой дамб и каналов. Однако в некоторых частях провинции Лимбург в Нидерландах, где богатая глиной почва удерживает воду на поверхности, грязь и вода стекали по улицам. Правительство страны объявило провинцию районом катастрофы.Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер связал эту катастрофу с изменением климата, вызванным выбросами парниковых газов.«Любой здравомыслящий человек должен понять, что такие погодные условия не являются нормальным явлением в этой части мира», - сказал он.Однако наводнения труднее отнести к изменению климата, чем другие экстремальные события, такие как тепловая волна на северо-западе Тихоокеанского региона, например. Многие факторы играют роль, в частности дожди, насыщенность почвы, рельеф и градостроительство.Летом наводнения становятся все более опасными. Зимой сильные осадки, которые приводят к наводнению, как правило, вызваны масштабными «погодными системами», объясняет Фридерике Отто из Оксфордского университета. Но летний дождь обычно генерируется локально.Глобальное потепление однозначно делает сильные дожди более вероятными. Высокие температуры позволяют воздуху содержать больше водяного пара: на каждый градус Цельсия потепления атмосфера может поглощать на 7% больше влаги. Влажный воздух приводит к более сильным ливням, которые обычно являются разрушительными. Хотя точную причину наводнения трудно определить, глобальное потепление приведет к большему количеству осадков, что в свою очередь начнет провоцировать наводнения еще чаще.В Германии, где кампания по национальным выборам в разгаре, наводнения уже влияют на политику. Кандидат от Христианско-демократической партии на пост канцлера и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет призвал активизировать усилия по борьбе с изменением климата. Но Лашета раскритиковали за его нежелание соблюдать требования по климатической политике раньше, когда этого предлагали другие стороны.Внимание немцев к климатической и энергетической политике растет уже давно, особенно после ряда штормов и жаркого засушливого лета, из-за которого пострадали леса и реки страны. «Зеленые» в Германии могут получить политическую выгоду от наводнения перед выборами.Наводнения дают понять, что большая часть Европы фактически не готова к борьбе с сильными осадками. Несмотря на прогнозирование, говорит Ханна Клок из Университета Рединга, во многих пострадавших районах был «срыв массовой коммуникации» между чиновниками, СМИ и общественностью. Как результат, граждане не прибегали к защитным мерам, а местная власть была плохо подготовлена. Большинство людей в Европе в течение длительного времени редко задумывались о том, что можно погибнуть от экстремальных погодных условий, но это уже изменилось, резюмирует издание.