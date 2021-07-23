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Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

Все пять членов российской сборной завоевали золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В олимпиаде приняли участие 368 школьников из 76 стран мира, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В этом году соревнования принимал Вильнюсский университет. Из-за эпидемиологической ситуации они, как и в прошлом году, прошли в дистанционном формате. Российская сборная выполняла задания олимпиады на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Нашу страну представляли: Матвей Князев (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Николай Кононенко (Школа № 57, г. Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580, г. Москва), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, г. Москва).

«Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребёнке», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я искренне поздравляю ребят, тренеров сборной и всех, кто следит за успехами российских физиков. Победа на олимпиаде – это свидетельство сильного характера, любви к науке и огромного труда, который проделали победители, их наставники и родители. Отлаженная в нашей стране система работы с одарёнными детьми убеждает в том, что за золотом Международной физической олимпиады последуют другие победы. Важно, чтобы российские университеты содействовали тому, чтобы потенциал талантливых ребят был реализован на благо науки, экономики, общества. Именно им – сегодняшним школьникам – встречать вызовы завтрашнего дня, и мы в Физтехе делаем всё, чтобы подготовить их к этому», – подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Команда для участия в Международной физической олимпиаде традиционно формировалась из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Дальнейшая подготовка участников велась на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе Образовательного центра «Сириус».

Церемония закрытия олимпиады пройдёт в дистанционном формате 24 июля в 15:00. Российская сборная и тренерский штаб будут следить за оглашением победителей в главном корпусе МФТИ.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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