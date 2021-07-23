СМИ: Вашингтон и Багдад договорятся о выводе американских войск к концу года

Влада Некрасова

00:22 Автор: Жанна Звягина

США и Ирак работают над призывом вывести американских военнослужащих из ближневосточной страны до конца года. Об этом в четверг пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран.

Вместе с тем стороны намерены подтвердить, что американское присутствие «ещё потребуется для помощи иракским войскам в борьбе с запрещенным террористической группировкой «Исламское государство».

«Нам больше не нужны бойцы, потому что они у нас есть. Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, чтобы помочь нам в воздухе», — сказал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

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7 апреля стало известно, что Вашингтон и Багдад в ходе раунда стратегического диалога договорились о выводе международной коалиции из Ирака.

В августе 2020 года во время предыдущего заседания в Вашингтоне действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из ближневосточной республики в течение трех лет. В октябре в Багдаде была сформирована комиссия по координации с Соединенными Штатами графика вывода американского военного контингента из Ирака.

Ранее Трамп назвал решение Соединенных Штатов отправить войска на Ближний Восток и вмешаться в конфликты в этом регионе величайшей ошибкой в истории страны.

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