США и Германия не спросили Украину, договариваясь по СП-2

Вадим Карасев

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что Германия и Соединенные Штаты Америки не приобщали официальный Киев к переговорам по газопроводу "Северный поток — 2". Он также назвал Россию главным "выгодоприобретателем" кризиса в регионе.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", — цитирует его "Интерфакс-Украина".

Дипломат призвал Вашингтон и Берлин "ответственно отнестись к нейтрализации угроз", якобы исходящих от газопровода.

До этого в Госдепартаменте США утверждали обратное: идеи и вклад Украины были включены в итоговое соглашение, при этом американцы показывали Киеву текст самого документа перед его утверждением.

Ранее стало известно о том, что США и Германия после переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Ангелы Меркель пришли к соглашению по "Северному потоку — 2". В Государственном департаменте США 22 июля раскрыли подробности сделки.



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