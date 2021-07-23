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США и Германия не спросили Украину, договариваясь по СП-2

США и Германия не спросили Украину, договариваясь по СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что Германия и Соединенные Штаты Америки не приобщали официальный Киев к переговорам по газопроводу "Северный поток — 2". Он также назвал Россию главным "выгодоприобретателем" кризиса в регионе.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", — цитирует его "Интерфакс-Украина".

Дипломат призвал Вашингтон и Берлин "ответственно отнестись к нейтрализации угроз", якобы исходящих от газопровода.

До этого в Госдепартаменте США утверждали обратное: идеи и вклад Украины были включены в итоговое соглашение, при этом американцы показывали Киеву текст самого документа перед его утверждением.

Ранее стало известно о том, что США и Германия после переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Ангелы Меркель пришли к соглашению по "Северному потоку — 2". В Государственном департаменте США 22 июля раскрыли подробности сделки.

Как сообщал Ruposters, сенатор-республиканец Тед Круз назвал "катастрофой" и "победой Москвы" достигнутую договоренность.

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По материалам: uposters.ru

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