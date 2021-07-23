"Стало хуже": врач рассказал Life о разрушении легких у МакSим

Вадим Карасев

В распоряжении издания Life оказались свежие результаты анализов 38-летней певицы МакSим, которые оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Специалист считает, что ситуация ухудшилась, если сравнивать свежие данные с предыдущими результатами КТ (компьютерной томографии) грудной клетки у МакSим.



"Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое", — заявил врач.



Теперь проблема заключается в возбудителе инфекции, а лечение нужно строить по посеву, рассказал медик.

Как считает Овечкин, есть вероятность, что легкое МакSим не восстановится после выздоровления, так как легочная ткань распадается, формируя воздушные полости.

"На мой взгляд, по сравнению с первым КТ стало хуже. И в данном КТ мне больше всего не нравится появление очагов деструкции, это такой достаточно неблагоприятный фактор. То, что было небольшое количество жидкости — 200 мл, это еще более-менее. А ее нарастание, осумкование и очаги деструкции — неблагоприятно", — отметил пульмонолог.

Напомним, Марину Абросимову госпитализировали 15 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией. Спустя неделю из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

Как писал NEWSTES, ранее духовник МакSим призвал молиться за нее, рассказав о состоянии звезды.