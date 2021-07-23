Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца Гарри, чтобы увидеться с внуками

Вадим Карасев

77-летний отец Меган Маркл Томас заявил, что собирается обратиться в суд, поскольку его дочь и зять принц Гарри не дают ему видеться с внуками — Лилибет Дианой, которой совсем скоро исполнится два месяца, и двухлетним Арчи. Своими планами на "ближайшее будущее" он поделился в интервью для Fox News, снятом в его доме в Росарито на побережье Мексики.

Я буду подавать прошения в суды Калифорнии о праве видеть своих внуков в самом ближайшем будущем,

— заявил отец Меган Маркл.





Томас Маркл

Арчи и Лили — маленькие дети. Они не политики. Они не пешки. Они вообще не являются частью игры. И они также королевской крови и должны иметь те же права, что и другие члены королевской семьи,

— вступился Томас за внуков, вероятно, имея в виду новости о том, что принц Чарльз намерен лишить Арчи королевского титула.

Стоит напомнить, что именно сотрудничество с таблоидами является камнем преткновения в отношениях между ним и дочерью. Томас Маркл несколько раз извинялся перед дочерью за сотрудничество со СМИ, отмечая, что "жалеет о содеянном". Однако, как мы видим, он продолжает откровенничать с журналистами.





Меган Маркл с отцом Томасом

В новом интервью Томас Маркл не только заявил о своих намерениях обратиться в суд, чтобы видеться с внуками, но и раскритиковал поступок мужа своей дочери — в следующем году принц Гарри выпустит мемуары.

Гарри больше нечего сказать. После трех сеансов с психиатрами и Опрой Уинфри я не знаю, что еще ему осталось сообщить публике,

— заявил Томас перед камерой.





К слову, лично ему нашлось что сообщить прессе о своей дочери. Так, он рассказал, что Меган еще в подростковом возрасте мечтала о славе. В то время Томас работал на телевидении художником по свету и получил "Эмми" за работу над мыльной оперой "Главный госпиталь". На церемонию награждения он взял с собой Меган.

Вспышки фотоаппаратов, красная ковровая дорожка, фотографы со всех сторон... Меган повернулась ко мне тогда и сказала: "Папа, я хочу однажды стать такой же знаменитой, как и ты". Я ответил ей тогда: "Для меня ты уже самая главная звезда, в жизни только семья имеет значение",

— рассказал Томас.





Меган Маркл с отцом Томасом и матерью Дорией

Не обошлось в интервью и без упоминания королевы Елизаветы II. Отец Меган Маркл в шутку заявил, что будет рад видеть ее и всех членов королевской семьи у себя в гостях в любое время.





Принц Гарри и Меган Маркл с сыном АрчиЮлия Капустина