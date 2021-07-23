Тот самый знаменосец из Тонго вернулся на Олимпиаду. Пользователи соцсетей в восторге

Вадим Карасев

Сегодня в Токио стартовали долгожданные Олимпийские игры. И чуть ли не главной звездой церемонии открытия Игр вновь стал знаменосец из Тонго — Пита Тауфатофуа, который покорил сердца пользователей сети еще пять лет назад.

Несмотря на маску на лице, пользователи сети узнали Тауфатофуа — разумеется, по его оголенному торсу, блестящему от обилия масла.

Он снова это сделал!

— появилась запись на официальной странице ОКР в твиттере.





Знаменосец из Тонго, который уже появлялся на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и в Пхенчхане в 2018-м, снова попал в объективы камер в традиционном тонганском наряде.

Тауфатофуа занимается тхэквондо и лыжным спортом, поэтому ранее принимал участие и в зимних, и в летних Играх. Но, похоже, профессиональные достижения спортсмена пользователей сети не очень интересуют. Предметом вновь разгоревшегося обсуждения стали фото спортсмена с открытия Олимпиады в Токио.

Тонго никогда не разочаровывает!

Олимпийские игры не состоялись бы без него!

Тонго знает, что нужно людям!





Даже в официальном аккаунте Олимпийских игр отметили появление знаменосца, опубликовав фото со всех трех Олимпиад с его присутствием. Олимпийский комитет подписал фото "Не чини то, что не сломано", подчеркнув всю прелесть постоянства и традиций.





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