Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » "У меня было много неприятностей из-за этого": Меган Фокс рассказала, почему не пьет алкоголь уже 12 лет

"У меня было много неприятностей из-за этого": Меган Фокс рассказала, почему не пьет алкоголь уже 12 лет

"У меня было много неприятностей из-за этого": Меган Фокс рассказала, почему не пьет алкоголь уже 12 лет

35-летняя Меган Фокс призналась, что под воздействием алкоголя вела себя агрессивно, поэтому уже 12 лет его не употребляет. В частности, она вспомнила случай, когда наговорила лишнего во время интервью на премии "Золотой глобус" в 2009 году.

На "Золотом глобусе" всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского. Я была так увлечена беседой, что не заметила, как выпила несколько бокалов. Тогда я была настроена агрессивно, сказала много ужасного. Я не должна была это говорить на красной дорожке,

— рассказала Меган в подкасте WWW (WhoWhatWear).


У меня было много неприятностей из-за того, что я тогда сказала,

— поделилась актриса, которая не раз упоминала, как ошибки прошлого негативно сказывались на ее карьере.

На церемонии вручения премии "Золотой глобус" Меган Фокс сидела за одним столиком с Блейк Лайвли и участниками группы Jonas Brothers. Когда ведущая E! News Джулиана Ранчич стала задавать вопросы, Меган уже была изрядно пьяна. Фокс умудрилась сравнить себя с актером Аланом Альдой, сказать, что у Сальмы Хайек "самая потрясающая грудь", и пошутить над тем, что она морила себя голодом "в течение месяца", чтобы получить свою талию в 22 дюйма.

Я почти уверена, что я двойник Алана Альды. Я транс. Я мужчина,

— сказала актриса после того, как Ранчич назвала ее "одной из самых горячих женщин в шоу-бизнесе".


Меган Фокс на церемонии вручения премии "Золотой глобус — 2009"

Я так болезненно не уверена в себе. Меня вот-вот вырвет. Я так смущена и напугана, что нахожусь здесь,

— поделилась Меган, откровенничая под воздействием алкоголя.

Успела она и обсудить своего экс-супруга. На вопрос журналистки, почему Брайан Остин Грин не сопровождает ее на "Золотом глобусе", Меган ответила:

Он не хочет здесь находиться, не хочет меня сопровождать. Он мужчина с большим эго. Я думаю, что он работает сейчас, а происходящее здесь его вообще не волнует.

С тех пор, как сообщила сама Фокс, она больше не пьет алкоголь.


С 48-летним Брайаном Остином Грином Меган Фокс, напомним, рассталась в ноябре 2019 года. Тогда же она официально подала на развод. У пары трое детей: восьмилетний Ноа, семилетний Бодхи и четырехлетний Джорни.

С июня прошлого года Меган встречается с Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, с которым они познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Они не стесняются признаваться друг другу в любви на публике и часто проводят время и с детьми Меган, и с дочерью Колсона от предыдущих отношений.


Колсон Бэйкер и Меган Фокс
Меган Фокс и Брайан Остин Грин со своими детьми: Ноа, Бодхи и Джорни
Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Битва платьев: Лиззо против Биби Рексы
Битва платьев: Лиззо против Биби Рексы
Охлобыстин рассказал о занятиях Ефремова в колонии
Охлобыстин рассказал о занятиях Ефремова в колонии
5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать
Меркель дала своему преемнику совет по диалогу с Россией
Меркель дала своему преемнику совет по диалогу с Россией
Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением вызывал у нас улыбку
Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением
Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков
Гаэль Гарсиа Берналь станет отцом в третий раз
Гаэль Гарсиа Берналь станет отцом в третий раз
США и Германия не спросили Украину, договариваясь по СП-2
США и Германия не спросили Украину, договариваясь по СП-2
Женский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке
Как запустить целебные силы организма
Как запустить целебные силы организма
"Стало хуже": врач рассказал Life о разрушении легких у МакSим
"Стало хуже": врач рассказал Life о разрушении легких у

Топ на сегодня

"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и новая карьера: чем известна Франка Потенте и что делает сейчас
"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и
Как сделать браслет, исполняющий желания
Как сделать браслет, исполняющий желания
МИД назвал условие возобновления полетов в Грузию
МИД назвал условие возобновления полетов в Грузию
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в

Еще по теме

В шоу "Голливудский медиум" Меган Фокс рассказала об отношениях с Брайаном Остином Грином
Меган Фокс рассказала, почему ее выгнали из «Трансформеров»
Меган Фокс поделилась редким снимком младшего сына Джорни Ривера
Меган Фокс рассказала, что ее уволили из "Трансформеров" за поведение самовлюбленной "дивы"