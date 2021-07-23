"У меня было много неприятностей из-за этого": Меган Фокс рассказала, почему не пьет алкоголь уже 12 лет

Вадим Карасев

35-летняя Меган Фокс призналась, что под воздействием алкоголя вела себя агрессивно, поэтому уже 12 лет его не употребляет. В частности, она вспомнила случай, когда наговорила лишнего во время интервью на премии "Золотой глобус" в 2009 году.

На "Золотом глобусе" всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского. Я была так увлечена беседой, что не заметила, как выпила несколько бокалов. Тогда я была настроена агрессивно, сказала много ужасного. Я не должна была это говорить на красной дорожке,

— рассказала Меган в подкасте WWW (WhoWhatWear).





У меня было много неприятностей из-за того, что я тогда сказала,

— поделилась актриса, которая не раз упоминала, как ошибки прошлого негативно сказывались на ее карьере.

На церемонии вручения премии "Золотой глобус" Меган Фокс сидела за одним столиком с Блейк Лайвли и участниками группы Jonas Brothers. Когда ведущая E! News Джулиана Ранчич стала задавать вопросы, Меган уже была изрядно пьяна. Фокс умудрилась сравнить себя с актером Аланом Альдой, сказать, что у Сальмы Хайек "самая потрясающая грудь", и пошутить над тем, что она морила себя голодом "в течение месяца", чтобы получить свою талию в 22 дюйма.

Я почти уверена, что я двойник Алана Альды. Я транс. Я мужчина,

— сказала актриса после того, как Ранчич назвала ее "одной из самых горячих женщин в шоу-бизнесе".





Меган Фокс на церемонии вручения премии "Золотой глобус — 2009"

Я так болезненно не уверена в себе. Меня вот-вот вырвет. Я так смущена и напугана, что нахожусь здесь,

— поделилась Меган, откровенничая под воздействием алкоголя.

Успела она и обсудить своего экс-супруга. На вопрос журналистки, почему Брайан Остин Грин не сопровождает ее на "Золотом глобусе", Меган ответила:

Он не хочет здесь находиться, не хочет меня сопровождать. Он мужчина с большим эго. Я думаю, что он работает сейчас, а происходящее здесь его вообще не волнует.

С тех пор, как сообщила сама Фокс, она больше не пьет алкоголь.





С 48-летним Брайаном Остином Грином Меган Фокс, напомним, рассталась в ноябре 2019 года. Тогда же она официально подала на развод. У пары трое детей: восьмилетний Ноа, семилетний Бодхи и четырехлетний Джорни.

С июня прошлого года Меган встречается с Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, с которым они познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Они не стесняются признаваться друг другу в любви на публике и часто проводят время и с детьми Меган, и с дочерью Колсона от предыдущих отношений.





Колсон Бэйкер и Меган ФоксМеган Фокс и Брайан Остин Грин со своими детьми: Ноа, Бодхи и ДжорниЮлия Капустина