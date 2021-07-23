Утвержден перечень поручений по итогам поездки Михаила Мишустина в Томскую область

Влада Некрасова

Утвержден перечень поручений по итогам поездки председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Томскую область. Перечень размещен на официальном сайте российского кабмина.

В числе поручений Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Администрацией Томской области поручено предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выделение бюджетных ассигнований на строительство детского сада на 280 мест в составе образовательного комплекса Губернаторского Светленского лицея Томской области.

Срок исполнения поручения определен до 1 декабря 2021 года.