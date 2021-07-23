Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России стартует акция «Мой учитель года»

В России стартует акция «Мой учитель года»

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Фондом новых форм развития образования и газетой «Московский комсомолец»  впервые запускает акцию «Мой учитель года» в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Для того чтобы поучаствовать в акции «Мой учитель года», необходимо написать эссе, сделать фотографии или смонтировать видеосюжет о своем классном учителе. 

Акция пройдет с 26 июля по 30 сентября, а ее итоги можно будет узнать уже 6 октября на сайте  mk.ru. К участию приглашаются все школьники – с 1-го по 11-й класс. Номинаций будет три: фоторабота, видеосюжет и эссе. 

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в 32-й раз. Федеральный этап конкурса пройдёт в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

За более чем 30-летнюю историю Всероссийский конкурс «Учитель года России» стал самым масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов-участников, объединяя всё больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

Учредители конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Утвержден перечень поручений по итогам поездки Михаила Мишустина в Томскую область
Утвержден перечень поручений по итогам поездки Михаила Мишустина в
Впервые в истории отредактирован геном сумчатого животного
Впервые в истории отредактирован геном сумчатого животного
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 июля 2021 года
"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со своей 21-летней дочерью
"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со
Ключевые вопросы образования и инициативы по его улучшению обсудили на открытых слушаниях в Общественной палате РФ
Ключевые вопросы образования и инициативы по его улучшению обсудили
В России стартует акция «Мой учитель года»
В России стартует акция «Мой учитель года»
Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике
Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на
"Мама, папа, спасибо": Клава Кока показала, как выглядела в детстве
"Мама, папа, спасибо": Клава Кока показала, как выглядела в
Магические законы успеха
Магические законы успеха
Меган Фокс в эффектных нарядах появилась на страницах журнала Basic
Меган Фокс в эффектных нарядах появилась на страницах журнала Basic
Инвентаризация оборудования с сервисом EqMan
Инвентаризация оборудования с сервисом EqMan
Министерство просвещения намерено разобраться с проблемой готовых домашних заданий
Министерство просвещения намерено разобраться с проблемой готовых

Топ на сегодня

Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и новая карьера: чем известна Франка Потенте и что делает сейчас
"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает"
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала о провале на ТВ, показав себя в 16 лет
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала

Еще по теме

Видеоархив уроков и мастер-классов лучших педагогов страны собран на портале Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Путин встретится с победителями конкурса "Учитель года России - 2016"
Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году