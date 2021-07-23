В России стартует акция «Мой учитель года»

Лидия Мартынова

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Фондом новых форм развития образования и газетой «Московский комсомолец» впервые запускает акцию «Мой учитель года» в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Для того чтобы поучаствовать в акции «Мой учитель года», необходимо написать эссе, сделать фотографии или смонтировать видеосюжет о своем классном учителе.

Акция пройдет с 26 июля по 30 сентября, а ее итоги можно будет узнать уже 6 октября на сайте mk.ru. К участию приглашаются все школьники – с 1-го по 11-й класс. Номинаций будет три: фоторабота, видеосюжет и эссе.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в 32-й раз. Федеральный этап конкурса пройдёт в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

За более чем 30-летнюю историю Всероссийский конкурс «Учитель года России» стал самым масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов-участников, объединяя всё больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

Учредители конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».