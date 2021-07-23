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В школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

В школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) закрепили необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Теперь необходимость его наличия в школьной программе будет определяться самим учебным заведением с учетом мнения родителей.

"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на слушаниях в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

В прошлом году Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Такое решение было принято по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом. В июле текущего года Министерство юстиции зарегистрировало приказы об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. По ним начнут обучение с 1 сентября 2022 года, а в 2021 году родители могут внести в программу изменения, согласовав их с представителями соответствующих ведомств.

Ранее Ruposters писал, что в школах России с 1-го по 9-й класс в обязательном порядке будут преподавать финансовую грамотность.

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По материалам: uposters.ru

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