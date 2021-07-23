В Совфеде предлагают расширить список заболеваний, при которых выдают бесплатные лекарства

Лидия Мартынова

01:27 Автор: Ольга Шульга

Ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность стоит включить в список заболеваний, при которых пациентам после выписки из стационара выдают бесплатные лекарства. Такое предложение в Минздрав направил Комитет Совета Федерации по социальной политике. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Согласно данным Всемирной организацией здравоохранения, основной причиной ранней инвалидизации и ухода из жизни остаются сердечно-сосудистые патологии, указано в подготовленном сенаторами Решении, утвержденном по итогам заседания Экспертного совета по здравоохранению, где обсуждали инициативы, призванные повысить эффективность медпомощи пациентам с хроническими болезнями сердца.

В нашей стране, отметила в 2020 году профильная комиссия Минздрава России по специальности «кардиология», болезни сердца стали причиной 47 процентов всех летальных исходов. Каждая седьмая смерть здесь пришлась на людей трудоспособного возраста. Причём в 25 регионах показатели смертности по таким причинам выше, чем в среднем по России.

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам с именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.





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В этой связи сенатор считает целесообразным расширить список заболеваний, при которых пациентам после выписки из стационара положены бесплатные медикаменты. В частности, в этот перечень, по мнению Татьяны Кусайко, должны попасть ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий. Также больных предлагают обеспечивать лекарствами после стентирования периферических артерий. Причем делать, это, по мнению сенаторов, нужно в течение не двух, а трёх лет.

#лекарства #здоровье

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