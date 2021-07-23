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Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)

Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Легендарная группа Metallica представила коллаборацию с Vans в честь 30-летия альбома «Black Album» 1991 года. В капсуле представлены обновленые модели кед Sk8-Hi и классических силуэтов слипонов. Об этом сообщает Hypebeast.

Новые модели украшены фирменным дизайном группы с изображением двух черепов, который соотносится с временем создания альбома «Black Album».
Кроссовки появятся в продаже на сайте Vans 25 июля для тех, кто является членом клуба бренда, на день позже они станут доступны в интернет-магазине Metallica.

# В мире
По материалам: gogetnews.info

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