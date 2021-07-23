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Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей Собянин

Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ – Сергей Собянин

Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«После того, как мы реконструкцию поликлинического звена проведем, наверное, следующим будет модернизация старых школ, которых в Москве немало. Мы уже приступили к созданию стандарта реконструкции школ. Мы поняли, что нужно стандартизировать для того, чтобы это была единая технология», - отметил мэр.

Он добавил, что в Москве кроме современных школ на данный момент есть и старые школы. 

«Это огромный проект. Ведь речь идет о тысячах зданий, с которыми нужно работать. Это проект на будущее», - сказал Сергей Собянин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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