Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы

Лидия Мартынова

Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Камчатского края Александру Короткову.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» в Камчатском крае и в соответствии с инвестиционной программой Камчатского края <...> ведется строительство двух школ - общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в Петропавловске-Камчатском на 650 ученических мест и средняя общеобразовательная школа в селе Кавалерское Усть-Большерецкого района на 90 мест. Сдача объектов запланирована на 2022 и 2023 годы соответственно», - сказала Александра Короткова.

Она отметила, что школа в Петропавловске-Камчатском готова примерно на 30%, по школе в Кавалеровском будет готовиться проектная документация. Строительство с участием средств федеральной субсидии начнут в 2022 году.

«В ближайшей перспективе планируется строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» на 500 ученических мест <...> По результатам отбора заявок на предоставление субсидии в 2023-2024 годах Камчатский край вошел в число субъектов, которым будет предоставлена субсидия на строительство школы на 500 мест», - сообщила Александра Короткова.

Она уточнила, что соответствующая заявка подавалась Камчатским краем в Министерство просвещения Российской Федерации. Регион участвовал в отборе заявок на предоставление субсидий в 2023-2024 годах из федерального бюджета на софинансирование расходов на создание новых мест в школах по госпрограмме «Развитие образования».

Строительство этой школы начнут в 2022 году за счет средств краевого бюджета и продолжат в 2022-2023 годах на средства федеральной субсидии. Работы завершат в 2024 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.