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Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация впервые подала жалобу против Украины в ЕСПЧ.

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;

"практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";
лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета "Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".

"отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба "Россия против Украины" - это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.

Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".
В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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