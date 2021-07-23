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Врач раскрыла, чем могут быть опасны для здоровья золотые унитазы

Врач раскрыла, чем могут быть опасны для здоровья золотые унитазы

Накануне пользователей Сети поразили "золотые" унитазы из дома главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Дерматолог Юлия Галлямова раскрыла, для кого подобные санитарно-технические приспособления могут оказаться опасны.

Как считает Юлия Галлямова, контакт с золотом вызывает у некоторых людей аллергию.

"Золото, как и любой металл, может вызывать аллергические реакции. Наиболее яркий пример — это девушки, которые носят серьги: некоторые не могут носить сережки из серебра, но из золота могут, а некоторые не могут даже из золота. Это довольно частое явление", — считает специалист.

По словам Юлии Галлямовой, аллергия на золото "очень индивидуальна". В целом благородные металлы вызывают аллергию у гораздо меньшего числа человек, чем остальные.

Напомним, 20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае управление собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержало почти все руководство регионального УГИБДД. Позже эта информация подтвердилась на уровне источников крупных агентств.

По словам парламентария, в регионе действовала "настоящая мафия", которая наживалась на многих сферах, связанных с деятельностью ГАИ, — от выдачи "блатных" номеров до пропуска большегрузных авто. По предварительным данным, высокопоставленных силовиков подозревают в коррупции, организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и выходе за их пределы.

Ранее СМИ узнали, сколько стоят на самом деле "золотые" унитазы.

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По материалам: uposters.ru

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