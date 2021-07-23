Врач раскрыла, чем могут быть опасны для здоровья золотые унитазы

Вадим Карасев

Накануне пользователей Сети поразили "золотые" унитазы из дома главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Дерматолог Юлия Галлямова раскрыла, для кого подобные санитарно-технические приспособления могут оказаться опасны.

Как считает Юлия Галлямова, контакт с золотом вызывает у некоторых людей аллергию.



"Золото, как и любой металл, может вызывать аллергические реакции. Наиболее яркий пример — это девушки, которые носят серьги: некоторые не могут носить сережки из серебра, но из золота могут, а некоторые не могут даже из золота. Это довольно частое явление", — считает специалист.

По словам Юлии Галлямовой, аллергия на золото "очень индивидуальна". В целом благородные металлы вызывают аллергию у гораздо меньшего числа человек, чем остальные.

Напомним, 20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае управление собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержало почти все руководство регионального УГИБДД. Позже эта информация подтвердилась на уровне источников крупных агентств.

По словам парламентария, в регионе действовала "настоящая мафия", которая наживалась на многих сферах, связанных с деятельностью ГАИ, — от выдачи "блатных" номеров до пропуска большегрузных авто. По предварительным данным, высокопоставленных силовиков подозревают в коррупции, организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и выходе за их пределы.

Ранее СМИ узнали, сколько стоят на самом деле "золотые" унитазы.