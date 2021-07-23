Женский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Вадим Карасев

Прогноз на конец июля будет полезен тем женщинам, которые привыкли добиваться успехов и преодолевать трудности самостоятельно. Своевременные подсказки астрологов помогут завершить июль на позитивной ноте.

Завершающая неделя июля будет довольно благоприятной по энергетике, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать это время для привлечения в жизнь позитивных перемен. Влияние звезд и планет поможет осуществить задуманное, а астрологи подскажут, как лучше поступить для того, чтобы привлечь счастье.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют посвятить эту неделю развязыванию узелков. Энергетика звезд и планет поможет разрешить старые проблемы, но для этого Овнам придется потрудиться. Успеть все в срок будет проще, если составить план действий и неукоснительно ему следовать. Неделя подходит и для расхламления: активным женщинам-Овнам не составит труда пройтись ураганом по помещениям и выбросить все, что создает информационный шум и накапливает отрицательную энергетику. Такая уборка поможет освободиться от всего лишнего.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов на этой неделе появится возможность наладить взаимоотношения в семье. Для этого важно прислушиваться к просьбам близких и искать компромиссные решения. Завершение июля не подходит для спонтанных трат: деньги лучше экономить, чтобы накопить на действительно важные вещи. Энергетика пространства подходит и для новых знакомств, однако женщинам этого Знака важно заранее изучить поведение людей, чтобы не пускать в свой ближний круг токсичных личностей, способных разрушить счастье.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы должны быть готовы к тому, что эта неделя принесет не только приятные новости, но и усталость. Энергетика звезд и планет будет подгонять, а значит, дамам этого Знака важно распределять силы и обязательно восполнять запасы энергии, чтобы выполнить намеченные дела в срок. Избавиться от стресса будет проще благодаря физическим нагрузкам, а также позитивному общению в кругу самых близких друзей. Поддержка семьи также позволит провести неделю в хорошем расположении духа.

Женщина-Рак

Дамы-Раки на этой неделе могут преуспеть в деловой среде и увеличить финансовый поток, но для этого им важно оградиться от негативной энергетики со стороны. Влияние завистников будет сильным, поэтому рассказывать о своих планах астрологи не рекомендуют. Женщинам-Ракам будет проще справиться с трудностями благодаря поддержке со стороны семьи, и близким людям они смогут доверить свои беды. Привлечь в жизнь позитивные перемены получится и благодаря аффирмациям, которые помогут настроиться на успех.

Женщина-Лев

У Львиц наступает пора перемен, когда благодаря энергетике звезд и планет можно запросто измениться внешне и внутренне, став лучшей версией себя. Астрологи рекомендуют не медлить с преображением и заняться самосовершенствованием по всем пунктам: смена имиджа, получение новых знаний, отказ от вредных привычек и духовные практики помогут переосмыслить многое и открыть двери в счастливое будущее, где нет места разочарованиям и потерям.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе необходим позитивный настрой, благодаря которому будет проще преодолеть временные преграды на пути к счастливой жизни. Это неделя будет благоприятной как для получения новых знаний, так и для развития спящих талантов. Астрологи рекомендуют настроиться на успех и не позволять мелким неурядицам портить хорошее настроение. Завершить июль без промахов получится, если соблюдать осторожность и отказаться от поспешных действий.

Женщина-Весы

В конце июля астрологи рекомендуют женщинам-Весам позаботиться о своем физическом состоянии. Эта неделя благодаря позитивной энергетике звезд и планет подходит для оздоровления, приобретения полезных привычек и укрепления иммунитета. Отвары целебных трав, полезные перекусы и физическая активность поспособствуют преображению в лучшую сторону. У дам этого Знака появятся не только силы для привлечения успеха, но и возможность сохранить красоту и здоровье на долгие годы.

Женщина-Скорпион

У женщин-Скорпионов на этой неделе главным помощником станет интуиция. Астрологи рекомендуют не игнорировать предчувствия: они помогут найти верный путь к успеху и вовремя отказаться от идей, которые заведут в тупик. Благодаря внутреннему голосу получится преуспеть и в деловой среде, и на любовном поприще. Усилить интуицию дамам этого Знака помогут талисманы и правильные заставки на телефоне. Решение любых сложных задач не составит труда, если настроиться на позитив и никому не позволять вмешиваться в планы.

Женщина-Стрелец

У женщин-Стрельцов наступает период, когда одиночная работа принесет больше пользы, чем командная игра. Астрологи рекомендуют сфокусироваться на решении важных вопросов и не откладывать важные дела в долгий ящик. На этой неделе сил потребуется больше, а значит, запасы энергии нужно будет восполнять. Дамам-Стрельцам потребуется время для того, чтобы настроиться на работу, и для этого прекрасно подойдут духовные практики. С их помощью удастся найти выход из трудной ситуации и открыть путь в счастливое будущее.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам астрологи рекомендуют привлекать позитивные мысли, чтобы не останавливаться на пути к личному счастью. На этой неделе энергетика звезд и планет будет нестабильной, из-за чего могут появиться грустные мысли и апатия, с которыми необходимо бороться. Справиться с перепадами настроения будет проще, если поделиться своими страхами с близкими. Также полезна будет физическая активность, с помощью которой будет проще попрощаться со стрессом и тревогой.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям на этой неделе стоит остерегаться недоброжелателей, которые могут сильно навредить счастью и спокойствию. Астрологи рекомендуют никому не рассказывать о своих планах и не распространяться о везении. Такая тактика убережет от активного влияния со стороны негативно настроенных личностей и поможет воплотить смелые мечты. Энергетика звезд и планет будет помогать тем дамам, которые настроены решительно и меняют жизнь к лучшему, занимаясь собственным преображением.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам завершить июль на позитивной ноте поможет умение не воспринимать близко к сердцу чужие проблемы. Эта неделя будет удачной для новых достижений, но для этого представительницам этого Знака важно сосредоточиться на своей жизни и посвящать в свои планы как можно меньше людей. В конце этого летнего месяца внутренняя гармония будет играть значительную роль, а значит, важно прислушаться к себе и идти путем созидания, а не разрушения, следуя доводам разума.