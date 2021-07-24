Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

В начале июля 22-летняя Алеся Кафельникова впервые стала мамой. Долго засиживаться в декрете модель не стала и уже вернулась к светской жизни. Вчера она впервые после родов вышла в свет — модель посетила флагманскую вечеринку журнала Vogue, которая прошла под открытым небом.


Алеся Кафельникова

В свет молодая мама вышла в романтичном платье-комбинации с цветочным принтом, поверх которого надела укороченный вязаный кардиган. Летний образ Алеся дополнила босоножками бренда Рианны Fenty и золотыми аксессуарами. В своем инстаграме Кафельникова уточнила, что look для нее полностью продумал близкий друг и стилист Алеко Надирян.


О пополнении в семье Алеси Кафельникова и ее 35-летнего супруга Георгия Петришина стало известно благодаря отцу модели — прославленному теннисисту Евгению Кафельникову. На эмоциях в своем твиттере он признался, что собирается напиться по особенному поводу, а на вопросы подписчиков о причине такой радости ответил:

Когда дедом станете, тогда и кирнете (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).


Сама же Алеся пока никак не прокомментировала рождение ребенка, пол и имя которого пока неизвестны. Некоторые подписчики даже не догадывались, что Кафельникова уже стала мамой, а узнали об этом только из свежего ролика в ее инстаграме — видео модель сняла как раз на вчерашней вечеринке. В комментариях к ролику поклонники отметили, что Леся очень быстро пришла в форму после родов, и завалили молодую маму комплиментами.

Слухи о романе Алеси Кафельниковой с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным появились еще прошлым летом. Модель подтвердила отношения с Георгием в конце сентября прошлого года, когда опубликовала в своем инстаграме фото из романтической поездки в Париж. В феврале 2021-го в прессе начали появляться статьи о беременности Кафельниковой — эту информацию модель первое время отрицала. В мае Алеся и Георгий поженились, а через несколько месяцев после этого стали родителями. При этом публично о своей беременности Леся рассказала только за несколько недель до родов.

До встречи с Георгием у Алеси были длительные и непростые отношения с рэпером Фараоном. Петришину же в звездной тусовке приписывали довольно много романов, в том числе с Викторией Дайнеко, Настей Задорожной и Ритой Дакотой. Несколько лет Петришин встречался с актрисой Светланой Ходченковой. Он дважды делал ей предложение руки и сердца, однако до загса дело так и не дошло.


Алеся Кафельникова и Георгий Петришин
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Полезные свойства жасмина и сферы его применения
Полезные свойства жасмина и сферы его применения
3 Знака Зодиака, которые разбогатеют в августе 2021 года
3 Знака Зодиака, которые разбогатеют в августе 2021 года
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней
"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив напоказ свою грудь
"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив
Финансовый гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1
Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной экосистеме
Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала "Плохой доктор"
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Топ на сегодня

Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black
Магические законы успеха
Магические законы успеха
Польза конфликтов: как они могут улучшить энергетику
Польза конфликтов: как они могут улучшить энергетику
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
На Таманском полуострове нашли монетный клад VI века
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца Гарри, чтобы увидеться с внуками
Томас Маркл собирается подать в суд на свою дочь Меган и принца

Еще по теме

Беременная Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина
Телеграм-каналы: Алеся Кафельникова впервые стала мамой
Алеся Кафельникова рассказала о своем психическом расстройстве
Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое