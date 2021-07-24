Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

Вадим Карасев

В начале июля 22-летняя Алеся Кафельникова впервые стала мамой. Долго засиживаться в декрете модель не стала и уже вернулась к светской жизни. Вчера она впервые после родов вышла в свет — модель посетила флагманскую вечеринку журнала Vogue, которая прошла под открытым небом.





Алеся Кафельникова

В свет молодая мама вышла в романтичном платье-комбинации с цветочным принтом, поверх которого надела укороченный вязаный кардиган. Летний образ Алеся дополнила босоножками бренда Рианны Fenty и золотыми аксессуарами. В своем инстаграме Кафельникова уточнила, что look для нее полностью продумал близкий друг и стилист Алеко Надирян.





О пополнении в семье Алеси Кафельникова и ее 35-летнего супруга Георгия Петришина стало известно благодаря отцу модели — прославленному теннисисту Евгению Кафельникову. На эмоциях в своем твиттере он признался, что собирается напиться по особенному поводу, а на вопросы подписчиков о причине такой радости ответил:

Когда дедом станете, тогда и кирнете (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).





Сама же Алеся пока никак не прокомментировала рождение ребенка, пол и имя которого пока неизвестны. Некоторые подписчики даже не догадывались, что Кафельникова уже стала мамой, а узнали об этом только из свежего ролика в ее инстаграме — видео модель сняла как раз на вчерашней вечеринке. В комментариях к ролику поклонники отметили, что Леся очень быстро пришла в форму после родов, и завалили молодую маму комплиментами.

Слухи о романе Алеси Кафельниковой с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным появились еще прошлым летом. Модель подтвердила отношения с Георгием в конце сентября прошлого года, когда опубликовала в своем инстаграме фото из романтической поездки в Париж. В феврале 2021-го в прессе начали появляться статьи о беременности Кафельниковой — эту информацию модель первое время отрицала. В мае Алеся и Георгий поженились, а через несколько месяцев после этого стали родителями. При этом публично о своей беременности Леся рассказала только за несколько недель до родов.

До встречи с Георгием у Алеси были длительные и непростые отношения с рэпером Фараоном. Петришину же в звездной тусовке приписывали довольно много романов, в том числе с Викторией Дайнеко, Настей Задорожной и Ритой Дакотой. Несколько лет Петришин встречался с актрисой Светланой Ходченковой. Он дважды делал ей предложение руки и сердца, однако до загса дело так и не дошло.





Алеся Кафельникова и Георгий ПетришинЯна Марковская