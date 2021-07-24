ЦБ сообщил о возможном выводе активов в Майкопбанке

Алексей Вольцев

11:58 Автор: Юлия Тихонова

Временная администрация по управлению «Майкопбанком» выявила признаки вывода активов путем кредитования неплатежеспособных заемщиков. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

ЦБ отозвал лицензию у «Майкопбанка» 2 апреля. Выплаты вкладчикам начались 13 пареля.

ЦБ отозвал лицензию у Руна-банка

«Временная администрация по управлению кредитной организацией АО «Майкопбанк» по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

В свою очередь Центробанк направил имеющиеся сведения о проведении финансовых операций с признаками уголовно наказуемых деяний в Генпрокуратуру и МВД.

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