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Число погибших из-за наводнений в Китае возросло до 58

Число погибших из-за наводнений в Китае возросло до 58

17:06  Автор: Юлия Тихонова


Источник: ТАСС



Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань достигло 58. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных властей.

Ранее сообщалось, что на западные и центрально-западные регионы провинции Хэнань обрушились проливные дожди. По данным агентства Синьхуа на 22 июля, в результате 33 человека погибли, восемь числятся пропавшими без вести. 

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Согласно информации на субботу, из-за наводнений пострадали более 9,3 миллиона жителей провинции.

Как сообщили ранее власти провинции, сильные дожди затопили свыше 576 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью уничтожили 25 тысяч гектаров. Кроме этого, в результате оказались разрушенными 10 тысяч построек, еще 22 тысячи сильно повреждены. Экономический ущерб в Хэнани оценивают в 13,9 миллиарда юаней (около 2,15 миллиарда долларов).


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По материалам: pnp.ru

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