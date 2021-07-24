Джоли добилась отстранения судьи, который вынес решение о совместной опеке над их с Питтом детьми

Вадим Карасев

46-летняя Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, которой вел гражданское дело об опекунстве над детьми актрисы и ее экс-супруга Брэда Питта. Весной этого года частный судья Джон Одеркирк вынес решение о совместной опеке, однако вчера калифорнийский суд согласился с апелляцией Джоли об отстранении судьи от дела. Согласно данным западных СМИ, Одеркирка посчитали пристрастным, так как он имел деловые отношения с адвокатами Питта и скрыл это:

Это было этическим нарушением, которое может поставить под сомнение способность судьи быть беспристрастным.

Представитель Питта заявил, что все дело в "технических формальностях".

Это решение означает, что судебную тяжбу за пятерых несовершеннолетних детей звезд — 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 15-летнюю Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокса — придется возобновить. Старшый сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс, по закону в опеке уже не нуждается.

В США по соображениям конфиденциальности часто нанимают частных судей для разрешения споров между разводящимися знаменитостями, поэтому отстранение Одеркирка от этого дела не означает, что судья будет уволен с должности.





Анджелина Джоли, напомним, подала на развод с 57-летним Брэдом Питтом в 2016 году. Бывшие супруги уже пять лет находятся в постоянных судебных тяжбах, главный вопрос которых касается опеки над их детьми.

В мае, когда суд вынес решение о совместной опеке, Джоли заявила, что ей и ее детям "было отказано в справедливом судебном разбирательстве". Также Джоли раскритиковала решение судьи Одеркирка не разрешать их детям давать показания на слушаниях, что было против желания детей.





Стоит отметить, что заседания проходят в отсутствие самих звезд — за них в суде выступают их адвокаты. Сама Анджелина сейчас находится с детьми во Франции, куда приехала помогать в развитии школы пчеловодов в Провансе и, возможно, уладить юридические дела по продаже имения с виноградниками, все еще принадлежащего ей и бывшему мужу.

Голливудские звезды встретились на съемках боевика "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. В 2014 году они сыграли свадьбу, но расстались всего после двух лет брака. Джоли назвала причину расставания — "непримиримые разногласия".





Анджелина Джоли с детьми: Вивьен, Захарой, Шайло, НоксомАнджелина Джоли с детьми: Ноксом, Захарой, Паксом, Вивьен и Шайло









Юлия Капустина