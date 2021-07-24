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Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве

Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве

Вчера под открытым небом в парке столичного спорткомплекса "Лужники" прошла летняя вечеринка Vogue Senses. Главный редактор издания Ксения Соловьева пригласила на летний коктейль своих звездных коллег и друзей.

Приятно провести вечер и насладиться долгожданной прохладой, которая пришла в Москву после месяца аномальной жары, приехали Елена Летучая, Рената Литвинова, Алеся Кафельникова (модель впервые вышла в свет после родов), Ирина Горбачева, Екатерина Варнава (она посетила вечеринку не с возлюбленным Александром Молочниковым, а с близким другом Евгением Бороденко), Полина Аскери, Дарья Коновалова, Александр Терехов, Любовь Толкалина и многие другие.


Елена Летучая



Рената Литвинова




Алеся Кафельникова



Евгений Бороденко и Екатерина Варнава


Ирина Горбачева


Снежана Георгиева


Дарья Коновалова


Полина Аскери

На музыкально-гастрономическом коктейле Ксения Соловьева торжественно объявила, что теперь подобное мероприятие станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно.

Все гости постарались соблюсти заявленный дресс-код и пришли на вечеринку в романтичных летних платьях и светлых костюмах.


Ксения Соловьева


Вика Газинская


Полина Киценко


Мария Миногарова


Мария Шумакова


Александр Терехов

За разговорами вечер пролетел незаметно. Впрочем, вечеринка запомнится гостям не только приятными беседами, но и зажигательными танцами. За музыкальное настроение в этот вечер отвечали Ксения Дукалис, Slava Gee и Алексей Миронов.


Диана Арбенина


Мария Кравцова


Любовь Толкалина


Евгения Милова


Игорь Чапурин


Ксения Дукалис


Ариан Романовский


Алексей Жидковский
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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