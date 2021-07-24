Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве

Вадим Карасев

Вчера под открытым небом в парке столичного спорткомплекса "Лужники" прошла летняя вечеринка Vogue Senses. Главный редактор издания Ксения Соловьева пригласила на летний коктейль своих звездных коллег и друзей.

Приятно провести вечер и насладиться долгожданной прохладой, которая пришла в Москву после месяца аномальной жары, приехали Елена Летучая, Рената Литвинова, Алеся Кафельникова (модель впервые вышла в свет после родов), Ирина Горбачева, Екатерина Варнава (она посетила вечеринку не с возлюбленным Александром Молочниковым, а с близким другом Евгением Бороденко), Полина Аскери, Дарья Коновалова, Александр Терехов, Любовь Толкалина и многие другие.





Елена Летучая









Рената Литвинова













Алеся Кафельникова









Евгений Бороденко и Екатерина Варнава





Ирина Горбачева





Снежана Георгиева





Дарья Коновалова





Полина Аскери

На музыкально-гастрономическом коктейле Ксения Соловьева торжественно объявила, что теперь подобное мероприятие станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно.

Все гости постарались соблюсти заявленный дресс-код и пришли на вечеринку в романтичных летних платьях и светлых костюмах.





Ксения Соловьева





Вика Газинская





Полина Киценко





Мария Миногарова





Мария Шумакова





Александр Терехов

За разговорами вечер пролетел незаметно. Впрочем, вечеринка запомнится гостям не только приятными беседами, но и зажигательными танцами. За музыкальное настроение в этот вечер отвечали Ксения Дукалис, Slava Gee и Алексей Миронов.





Диана Арбенина





Мария Кравцова





Любовь Толкалина





Евгения Милова





Игорь Чапурин





Ксения Дукалис





Ариан Романовский





Алексей ЖидковскийЯна Марковская