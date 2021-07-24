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ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА

ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
ESPN назвал десятку фаворитов предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Главным претендентом на трофей НБА следующего сезона является действующий чемпион "Милуоки Бакс". На втором месте, по мнению аналитиков издания, находится "Бруклин Нетс". Замыкает тройку финалист завершившегося сезона "Финикс Санс".
Топ-10 фаворитов следующего сезона НБА по версии ESPN:

1. "Милуоки Бакс"
2. "Бруклин Нетс"
3. "Финикс Санз"
4. "Лос-Анджелес Лейкерс"
5. "Филадельфия Сиксерс"
6. "Юта Джаз"
7. "Денвер Наггетс"
8. "Атланта Хоукс"
9. "Лос-Анджелес Клипперс"
10. "Даллас Маверикс"
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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