Финансовый гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Вадим Карасев

Деньги очень важны. Без них никуда, поэтому важно следить за финансовым гороскопом, чтобы знать, что вас будет ожидать в тот или иной период. Астрологи рассказали, какой будет неделя с 26 июля по 1 августа в финансовой сфере.

Очень часто бедность и проблемы с работой и самовыражением могут быть частью кармических сценариев. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики отмечают, что эти сценарии можно изменить, поэтому вы не обязаны переживать проблемы только лишь потому, что так предписано судьбой. На этой неделе звезды помогут многим из нас исправить свою финансовую судьбу.

Овен

Овнам стоит взять на вооружение правила фэн-шуй для привлечения денег. Восточные советы будут очень кстати на этой неделе, потому что звезды и планеты благоволят изменениям в доме и на рабочем месте. Начать неделю лучше с уборки и наведения порядка. Так финансовые потоки будут более активными, поэтому Овны при обычном уровне работы смогут получать больше денег. Овны не обладают врожденной скромностью, но астрологи советуют им быть поскромнее в общении с малознакомыми людьми. Наживать врагов — опасно для кошелька.

Телец

Ночные светила сейчас в довольно благоприятном положении для Тельцов. Людям этого Знака удастся исполнить свои мечты и приблизиться к целям вплотную. Привлечь еще больше удачи и быстрее добиться желаемых результатов им поможет магия иголки. Астрологи советуют помнить о том, что деньги любят активность. Придется больше трудиться, но у Тельцов будет больше сил и энергии, поэтому все дела пойдут в гору, все будет получаться. Нужна лишь капелька уверенности и наличие цели для поддержания мотивации.

Близнецы

Если Близнецам не везет с деньгами, им можно воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем. Ночные светила сейчас на их стороне, поэтому все задуманное осуществится максимально быстро. Непредвиденные финансовые и рабочие ошибки могут оказаться платой за прошлые недочеты. Если в прошлом Близнецы добивались своих целей обманом и хитростью, Вселенная может потребовать возврата долгов. Во второй половине недели Марс будет ослаблен, поэтому Близнецы могут потерять стимул к самосовершенствованию.

Рак

Ракам в первую очередь нужно задуматься о том, как очистить свою ауру. Дело в том, что в их биополе могли накопиться отрицательные вибрации, от которых нужно избавиться. На этой неделе оптимистичное настроение и сильная аура помогут Ракам стать намного счастливее и удачливее. Деньги пойдут к ним в руки, особенно после перехода Меркурия во Льва 28 июля. Это будет неделя интересных встреч и приятных озарений. На горизонте могут возникнуть новые возможности, поэтому лучше быть внимательнее.

Лев

Львам нужно следовать простым принципам богатства, чтобы преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Пришло время перенастроить самих себя, свой дом, свой внешний вид. Астрологи настоятельно рекомендуют Львам адекватно оценивать чужую критику в свой адрес, потому что большое число сказанных в их адрес слов будет нести в себе долю истины. Многим друзьям и коллегам захочется действительно помочь, а не просто снизить уверенность людей этого Знака в себе. Неделя отлично подходит для покупок и финансовых вложений.

Дева

Девы — мудрый Знак Зодиака, но на этой неделе лучше совершить все важные приобретения до вторника. Потом энергетика ночных светил начнет резко меняться, что спутает все карты. Если тратить деньги правильно будет тяжело, то зарабатывать их будет куда легче. Если читать заговоры на прибыль и успех в работе, то шансы на увеличение доходов будут еще выше. Очень повезет представителям творческих профессий, так как у них могут появляться новые гениальные идеи. Все они должны быть записаны. Даже самые безумные идеи могут быть реализованы.

Весы

У некоторых Весов может начаться черная полоса. Мощный заговор от проблем и неудач поможет преобразить свою жизнь к лучшему. Это будет очень важное время, в которое Весы смогут остановить поток денег, идущий от них, а также укрепить тот, который идет к ним. Придет осознание того, в чем их основная денежная ошибка. Это время озарений, но не время покупок. Придется забыть про слово «хочу» и вспомнить про слово «надо». Необходимо ровно в срок выполнять данные ранее обещания и возвращать долги. Каждой копейке нужно свое место.

Скорпион

Скорпионам для сохранения и приумножения доходов важно правильно выбирать окружение. При наличии токсичных людей на работе важно поставить защиту от чужой негативной энергии. Люди будут сомневаться в Скорпионах, пичкать их страхами и неуверенностью. Некоторым представителям Знака покажется, что все то, что происходит сейчас, уже случалось раньше. Это интуиция будет намекать на то, что должно произойти повторение приятного или неприятного финансового сценария. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу.

Стрелец

Стрельцам улыбнется финансовая удача, но положение будет шатким. Фортуна может отвернуться в любую секунду. Чтобы этого не произошло, нужно перестать произносить слова, мешающие разбогатеть. На выходных звезды останутся не у дел — их энергия сойдет на нет, поэтому Стрельцы начнут плавание по денежному океану в одиночку. На выходных лучше не принимать необдуманных решений, потому что это может привести к большим финансовым потерям. Астрологи настоятельно советуют не давать никому взаймы и самим не оформлять кредиты.

Козерог

Козерогам важно обращать внимание на мелочи. Для достижения успеха и привлечения удачи можно воспользоваться специальными денежными ритуалами. Это время, когда эффективность и качество работы важнее ее количества. Лучше сделать меньше дел, но качественнее, чем работать на износ. Не исключено, что потом придется все переделывать, а это неприятно, ведь доходы уменьшатся. Астрологи отмечают, что в период с 26 июля по 1 августа строго противопоказана спешка, риски и авантюры. Деньги любят предсказуемость.

Водолей

У Водолеев будет много сил и энергии, но не всегда им будет улыбаться удача. Специальные шепотки помогут исправить данное положение. Настроение звезд окажется весьма изменчивым, поэтому предсказывать что-то крайне непросто. Проекты, на которые Водолеи возлагают большие надежды, могут не оправдать себя, поэтому по возможности их лучше отложить. Если что-то не будет получаться, не нужно отказываться от этой идеи совсем. Покупки лучше совершать в понедельник, среду и воскресенье.

Рыбы

Рыб могут захлестнуть неприятные мысли и неуверенность в себе в середине недели. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться аффирмациями на успех. Начать читать их лучше заранее. Самым лучшим и важным качеством Рыб будет отзывчивость. За помощь окружающим звезды подарят людям этого Знака много финансовой удачи. На этой или на следующей неделе Рыбы смогут получить большие подарки судьбы за свою доброту. Эта неделя плохо подходит для поездок. Лучше потратить немного денег на посещение незнакомых мест в родном городе.