Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие друзья прагматичных и осторожных людей. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы реже попадать в сложные ситуации и выбираться из них с большей легкостью.

Астрологи советуют всем Знакам Зодиака начать эту неделю с домашней уборки и наведения порядка. Есть целых семь способов сделать энергетику дома гармоничнее. Воспользуйтесь ими, чтобы поднять себе настроение и сделать свой дом местом силы, в котором приятно находиться.

Овен

У Овнов в период с 26 по 1 число ожидается большой наплыв бытовых проблем. У них в большинстве случаев не астрологические, а духовные причины, но в этот раз стоит опасаться их сильнее из-за неприятных последствий. На этой неделе последствия неурядиц могут быть катастрофическими. Нельзя откладывать решение проблем на потом. Важно вовремя обращать на них свое внимание. Особенно это касается неурядиц в любви и семье. Если вторая половинка или родственники будут чем-то недовольны, то Овнам стоит исправить это как можно скорее.

Телец

Тельцам в эти семь дней астрологи настоятельно советуют как можно меньше общаться с представителями злых Знаков Зодиака. Это может очень негативно сказаться на настроении, удаче, продуктивности. Очень важно окружить себя приятными и добрыми людьми, способными поддержать в трудную минуту. Укрепить семейные узы Тельцы смогут совместными делами и поездками. Неделя отлично подходит для шопинга, так что можно сделать кому-то сюрприз. С 26 июля по 1 августа лучше не влезать в долги.

Близнецы

У Близнецов ожидается достаточно насыщенная и стрессовая неделя. Они могут устать уже в первые дни, поэтому важно пользоваться мощными талисманами для снятия усталости. Марс перейдет в Деву 29 июля, так что вторая половина неделя будет сложной для принятия важных решений. Астрологи советуют быть осторожнее в общении с незнакомцами. Не нужно доверять каждому встречному. Больше всего везти будет Близнецам с развитым чувством ответственности. Нельзя перекладывать на других людей свои дела. Это может сыграть против людей данного Знака.

Рак

Самым ярким и позитивным днем недели для Раков станет 28 июля, когда Меркурий перейдет в Знак Льва. В этот день может появиться много позитивных эмоций, удачи в финансовой сфере. Это же будет свойственно и последующим дням. С другой стороны, Раки станут более уязвимыми к критике со стороны. Всем, кто слишком остро реагирует на чужие замечания, стоит быть осторожнее с высказываниями и ответными претензиями. Астрологи советуют Ракам быть осторожнее с запретными словами, произнесение которых может легко испортить судьбу.

Лев

Львам стоит прожить неделю с желанием поменяться изнутри, поменять свое мировоззрение. Это идеальное время для того, чтобы пересмотреть свое отношение к привычным делам и изменить далеко идущие планы. Астрологи считают, что Львы смогут найти потерянные ранее вещи, восстановить прерванные ранее отношения. Прошлое будет иметь большое значение, и у людей этого Знака будет шанс все изменить к лучшему. Самое главное — избегать при этом эмоций, которые вызывают болезни. Важно оставаться оптимистами.

Дева

У Дев будет лишь одна большая проблема на этой неделе. У них можно постоянно меняться настроение, особенно в первый день августа. Поднять настроение помогут семь простых способов. Окружающие люди могут думать, что они всегда правы, и это будет раздражать Дев, но не стоит обращать на это внимание. Это идеальное время для самообразования, получения знаний и нового опыта. Можно менять работу, искать новые увлечения. За это стоит сказать спасибо Меркурию. Астрологи советуют Девам не совершать опрометчивых поступков.

Весы

У Весов на первое место выйдет здоровье, потому что им понадобится много энергии и сил для преодоления препятствий на пути. Чем лучше они будут себя чувствовать, тем больше дел смогут завершить. Для хорошего самочувствия Весам стоит пользоваться дыхательными упражнениями и всегда помнить про опасность переутомления. На любовном фронте стоит выбросить белый флаг. Лишние ссоры могут привести к разрыву отношений. Всем, кто пока одинок, желательно быть осторожнее с выбором потенциального партнера.

Скорпион

Скорпионам во всех важных делах и проектах лучше принимать решения на основе интуиции и собственного жизненного опыта. Если придется работать с кем-то бок о бок, лучше строить рабочие отношения на основе взаимоуважения. С окружающими людьми понадобится проявлять осторожность. Нужно помнить о признаках положительной и отрицательной энергетики человека, чтобы заранее определять характер той или иной личности. Астрологи отмечают, что все финансовые и рабочие неурядицы этой недели довольно быстро себя исчерпают.

Стрелец

С 26 июля по 1 августа эксперты советуют Стрельцам фокусироваться на работе и делах. Эта неделя будет стрессовой и динамичной, поэтому людям этого Знака можно пользоваться физическими упражнениями для снятия стресса и повышения энергетики. Могут возникнуть новые проблемы, но с чистым умом и сильной аурой Стрельцы смогут все преодолеть без особых проблем. Их судьба в их собственных руках. Судьба в этот отрезок времени благоволит одиночкам и путешественникам. Стрельцам стоит посещать новые города и страны.

Козерог

Козерогам, как и многим другим людям, будет довольно тяжело оставаться на плаву из-за повышенного влияния стресса и упадка сил. Вторая половина недели из-за неблагоприятного перехода Марса будет вялой, но проблем при этом не убавится. Эффективные техники самомассажа помогут быстро наполниться силами и остаться в тонусе, когда это будет необходимо. Несмотря на врожденную скромность, Козероги смогут добиться хороших результатов в делах, требующих уверенности и силы духа.

Водолей

Водолеям стоит быть осторожнее в общении со лживыми Знаками Зодиака. Такие люди могут пойти на обман и хитрость ради достижения своих целей. Самыми благоприятными днями будут понедельник и вторник. На выходных можно ожидать крупных жизненных изменений и неприятных сюрпризов. Это будет платой за прошлые ошибки и кармические долги. У Водолеев может пропасть стимул для самосовершенствования, но это не значит, что нужно заниматься саморазрушением. Нельзя давать волю чувствам и эмоциям. Это может быть опасно.

Рыбы

У Рыб может появиться много новых завистников и врагов. Неперебиваемый оберег от сглаза и проблем поможет остаться на плаву и спастись от отрицательного влияния недоброжелателей. На Рыб может напасть ревность, поэтому в любви эти дни станут настоящим испытанием силы воли. На горизонте могут возникнуть новые проблемы. Рыбам-одиночкам же будет везти значительно больше, поэтому астрологи им советуют не спешить с началом новых отношений. В начале недели можно порадовать себя покупками, сменой обстановки.