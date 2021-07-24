Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии фестиваля "Горький fest"
Пятый юбилейный фестиваль нового российского кино "Горький fest" завершил свою работу — в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия смотра. На красной ковровой дорожке появились президент фестиваля Михаил Пореченков и другие звезды российского кино: Ирина Безрукова, Павел Табаков, Дарья Повереннова, Анна Невская, Артем Михалков, Павел Прилучный, Владимир Мишуков и не только.
Ведущими церемонии стали актриса Анна Котова-Дерябина и актер Олег Гаас. За музыкальную атмосферу вечера отвечали музыканты группы "Наадя".
Здорово, что в этом году у нас вновь получилось провести фестиваль, потому что он получился особенно добрым, теплым и содержательным.
Оставил пятый "Горький fest" после себя и материальное наследие — памятную доску на Лингвистическом университете, где учился выдающийся режиссер Алексей Балабанов, и стрит-арт маршрут по местам съемок кино в Нижнем Новгороде,
— поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин со сцены.
Было сложно, было весело, было хорошо, зажигательно,
— поддержал Михаил Пореченков.
В номинации "Лучший фильм" победила лента "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника", реж. Надежда Ишкиняева;
В номинации "Лучший режиссер": "Афины", режиссер Игорь Ерохин;
В номинации "Лучшая роль": механик — Николай Мочернюк, "Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер", режиссер Алексей Житковский;
В номинации "Лучший сценарий": "Обрывки рэпа", режиссер Григорий Клименко;
В номинации "За художественные достоинства": "Мы будем громко ему кричать", режиссер Александр Елизаров;
Специальный приз "Живая вода" (сертификат на сумму 100 000 рублей) от партнера фестиваля ГК Росводоканал: "Афины", режиссер Игорь Ерохин.