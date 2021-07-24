Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии фестиваля "Горький fest"

Вадим Карасев

Пятый юбилейный фестиваль нового российского кино "Горький fest" завершил свою работу — в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия смотра. На красной ковровой дорожке появились президент фестиваля Михаил Пореченков и другие звезды российского кино: Ирина Безрукова, Павел Табаков, Дарья Повереннова, Анна Невская, Артем Михалков, Павел Прилучный, Владимир Мишуков и не только.

Ведущими церемонии стали актриса Анна Котова-Дерябина и актер Олег Гаас. За музыкальную атмосферу вечера отвечали музыканты группы "Наадя".

Здорово, что в этом году у нас вновь получилось провести фестиваль, потому что он получился особенно добрым, теплым и содержательным.

Оставил пятый "Горький fest" после себя и материальное наследие — памятную доску на Лингвистическом университете, где учился выдающийся режиссер Алексей Балабанов, и стрит-арт маршрут по местам съемок кино в Нижнем Новгороде,

— поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин со сцены.





Глеб Никитин

Было сложно, было весело, было хорошо, зажигательно,

— поддержал Михаил Пореченков.





Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева

В номинации "Лучший фильм" победила лента "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника", реж. Надежда Ишкиняева;

В номинации "Лучший режиссер": "Афины", режиссер Игорь Ерохин;

В номинации "Лучшая роль": механик — Николай Мочернюк, "Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер", режиссер Алексей Житковский;

В номинации "Лучший сценарий": "Обрывки рэпа", режиссер Григорий Клименко;

В номинации "За художественные достоинства": "Мы будем громко ему кричать", режиссер Александр Елизаров;

Специальный приз "Живая вода" (сертификат на сумму 100 000 рублей) от партнера фестиваля ГК Росводоканал: "Афины", режиссер Игорь Ерохин.





Ирина БезруковаИрина БезруковаДарья ПоверенноваДарья ПоверенноваАнна Невская с мужем Дмитрием КлепацкимАнна Невская с мужем Дмитрием КлепацкимПавел ТабаковПавел ТабаковПавел Прилучный





Павел Прилучный





Михаил Пореченков





Михаил Пореченков





Артем Михалков





Владимир Мишуков





Юлия Хлынина





Евгения Храповицкая





Оксана Михеева и Михаил Тройник





Ирина Безрукова





Юлия Хлынина и Павел Табаков





Ирина Безрукова и Владимир Мишуков





Артем Михалков, Владимир Мишуков, Юлия Хлынина и Павел ТабаковЮлия Капустина