Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на выборы

Вадим Карасев

Одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина исключили из списка кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму.

Причина исключения политика — доля в иностранной офшорной компании, о которой рассказала его бывшая жена Ирина. Проверка, проведенная в ЦИК, подтвердила правдивость ее заявлений. Из-за того, что Грудинин скрыл эту информацию, его не могут допустить до выборов.

Бывшая жена политика обратилась в ЦИК 20 июля: она направила письмо, где заявила, что у Грудинина есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

Грудинина также рассказывала, что заявление об офшорах "обернулось для нее настоящим кошмаром".

"В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ", — написала она, заявив, что заказчиком этой кампании "очевидно является" ее бывший муж.

