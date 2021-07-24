Изменяются правила изъятия муниципальных земель

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Александра Чигринская

Изъятие участков, которые находятся в собственности муниципалитетов, будет проходить только по согласованию с местными властями. Соответствующее постановление Правительства от 14 июля 2021 года № 1185 вступает в силу 24 июля.

Согласно документу, комплексное развитие муниципальных территорий регионов составляет не только частный, но и государственный интерес. Поэтому принимать решение об изъятии нужных для дальнейшего благоустройства участков, теперь могут уполномоченные органы исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровня.

Однако сначала план изъятия должен быть направлен на согласование, и новое постановление этот порядок уточняет. Так, если речь идёт об участке, который находится в муниципальной собственности, необходимо разрешение органа местного самоуправления.

Законы, вступающие в силу с 24 июля

Кроме того скорректирован список земель, изъятие которых запрещено — согласно новому подзаконному акту, такие случаи написаны в статье 65 Градостроительного кодекса. В частности, отказ об изъятии может прийти в отношении участков, на которых находятся многоквартирные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительств и садовые дома, которые не находятся в аварийном состоянии и не требуют сноса или реконструкции.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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