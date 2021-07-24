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Япония выдвинула новые претензии на российские территории

Япония выдвинула новые претензии на российские территории

Япония решила претендовать на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на доклад Национального института полярных исследований Японии.

В документе, опубликованном 19 июля, упоминается, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция, и потому российская станция "Русская", расположенная на побережье Земли Мэри Бэрд, теперь в Токио считается незаконной.

Побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта в 1820 году открыли русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, командовавшие шлюпами "Восток" и "Мирный". Эти обширные территории расположены в Западной Антарктиде расположено между 80 градусами и 150 градусами западной долготы. В 2012 году там были обнаружены огромные запасы газа. Телеканал напоминает также, что любые претензии на территории холодного материка запрещены Договором об Антарктике 1959 года.

Шлюпы "Восток" и "Мирный" у берегов открытой ими Антарктиды в январе 1820 года | М. М. Семенов / Wikimedia Commons

Как писал Ruposters, ранее в Британии увидели готовность России к "захвату" Антарктиды.

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По материалам: uposters.ru

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