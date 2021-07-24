Япония выдвинула новые претензии на российские территории

Вадим Карасев

Япония решила претендовать на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на доклад Национального института полярных исследований Японии.

В документе, опубликованном 19 июля, упоминается, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция, и потому российская станция "Русская", расположенная на побережье Земли Мэри Бэрд, теперь в Токио считается незаконной.

Побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта в 1820 году открыли русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, командовавшие шлюпами "Восток" и "Мирный". Эти обширные территории расположены в Западной Антарктиде расположено между 80 градусами и 150 градусами западной долготы. В 2012 году там были обнаружены огромные запасы газа. Телеканал напоминает также, что любые претензии на территории холодного материка запрещены Договором об Антарктике 1959 года.

Шлюпы "Восток" и "Мирный" у берегов открытой ими Антарктиды в январе 1820 года | М. М. Семенов / Wikimedia Commons

Как писал Ruposters, ранее в Британии увидели готовность России к "захвату" Антарктиды.