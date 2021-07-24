Кабмин намерен упростить порядок привлечения трудовых мигрантов на стройки в ближайшее время

Влада Некрасова

18:57 Автор: Юлия Тихонова

Правительство России может в течение месяца упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов в строительную отрасль, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА «Новости».

В январе Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения мигрантов для работы на стройках.

В строительную отрасль нужно привлечь ещё пять миллионов мигрантов, заявил Хуснуллин

«Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — сообщил Хуснуллин в Instagram, отвечая на вопрос, когда первый чартер с трудовыми мигрантами напрамят на стройку Восточного полигона.

В начале марта в Министерстве строительства и ЖКХ отмечали, что на российских стройках не хватает порядка 1,2 миллиона рабочих. Чтобы решить эту проблему, в ведомстве дорабатывают механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что в стране планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Также сообщалось, что министерство прорабатывает со ФСИН возможность привлечения заключённых для работы на стройках из-за дефицита мигрантов — в первую очередь это могут быть большие инфраструктурные проекты.

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