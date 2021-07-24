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Как Дубна стала наукоградом

Как Дубна стала наукоградом

01:17  Автор: Анна Шушкина



65 лет назад, 24 июля 1956 года был основан «город физиков» Дубна. Там находится крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики.

Дубна — самый северный город Московской области России, расположенный в 125 км от Москвы на берегу Волги.

После Великой Отечественной войны в подмосковной Дубне начали создавать секретный научно-исследовательский центр для изучения ядерных процессов. В 1947 году по инициативе группы физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым там началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц — синхроциклотрона, который был запущен в 1949 году. Была также развернута широкая программа фундаментальных и прикладных исследований в области атомной энергетики.

Когда появился первый наукоград в России


К середине 1950-х годов стало очевидно, что ядерная физика не может развиваться в режиме строгой секретности, подразумевающей изоляцию ученых от общения с зарубежными коллегами. Советское правительство пришло к пониманию того, что только широкое международное сотрудничество может обеспечить интенсивное развитие исследований по мирному использованию атомной энергии.

26 марта 1956 года было подписано Соглашение 12-ти социалистических стран о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

24 июля 1956 года поселок Дубна получил статус города. В настоящее время, в работе ОИЯИ участвуют физики из разных стран.

День 24 июля в истории


Исследования ведутся на уникальных установках. Помимо синхроциклотрона, с 1957 года в Дубне работает мощный синхрофазотрон (10 миллиардов электрон-вольт), а также уникальный ядерный реактор ИБР-30.

В 2001 году указом Президента Российской Федерации Дубне присвоен статус наукограда.


#в регионах #наука


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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